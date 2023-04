Wedden dat jij het niet drooghoudt bij deze video?

Eerst wat cijfers over het gebruik van social media, want die zijn schokkend. Maar liefst acht op de tien kinderen in Europa wordt blootgesteld aan zogenoemde ‘toxische beautycontent’ op social media, blijkt uit onderzoek van verzorgingsmerk Dove, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (2022). Met toxisch wordt bedoeld: content die bijvoorbeeld onrealistische beautystandaarden of cosmetische ingrepen promoot.

Effect op zelfbeeld

Als je kijkt naar ons land, zie je dat bijna de helft van de Nederlandse meisjes tussen de 10-17 jaar meer tijd doorbrengt op social media dan in het echte leven met vrienden. Van de meiden die influencers volgen of leeftijdgenoten die perfecte plaatjes delen, doet 59 procent dat om inspiratie op te doen over hoe ze eruit ‘moeten’ zien. Voor meisjes met een laag zelfbeeld is dit zelfs 67 procent.

Meer schrikbarende getallen: een op de vijf meiden is door social media minder gaan eten. En dat geldt zelfs voor een op de drie meiden met een laag zelfbeeld. Drie op de tien hebben iets aan hun uiterlijk veranderd, bijvoorbeeld hun tanden witter laten maken of gezichtshaar laten harsen.

Cost of Beauty

Nu je deze cijfers kent, kun je hieronder Cost of Beauty - Beautiful kijken. Een film (3 min.) van Dove waarin je het effect van social media op het zelfbeeld van jonge meiden ziet:

Heb je het niet drooggehouden tijdens het kijken? Je bent niet de enige; Isa Hoes lukte het ook niet. “Tranen over mijn wangen!”, vertelt de actrice, moeder van tienerdochter Vlinder en ambassadeur van Dove voor deze campagne. “Dit is nooit wat je wilt voor je prachtige kind. Idiote filmpjes over hoe dunner, hoe beter moeten wat mij betreft niet meer worden toegestaan op social media.”

Dove hoopt met de heftige beelden veel meer mensen wakker te schudden. Het verzorgingsmerk pleit voor nieuwe richtlijnen die van social media een veiliger omgeving maken voor jonge mensen en hun mentale gezondheid beschermen. Dove is daarom een petitie gestart om een Europese wetswijziging rondom social media te versnellen.

Niet fotogeniek

Uit het onderzoek blijkt dat veel meisjes meer informatie hadden gewild over hoe ze met onrealistische schoonheidsidealen op social media kunnen omgaan. En dat gesprek ook willen voeren met hun ouders. Hoes praat geregeld met Vlinder over de effecten van social media. “Social media kan mooi, inspirerend en creatief zijn, maar jongeren moeten wel leren wat de negatieve effecten zijn. Veel jongeren zijn bang dat ze niet goed genoeg zijn of dat zij een ‘saai leven’ hebben. In werkelijkheid is het leven op social media een uitvergroting, niet het dagelijks leven van de meeste jongeren. Belangrijk dus om daarover met ze te blijven communiceren."

Ze probeert daarnaast het zelfvertrouwen van haar dochter te stimuleren. “Door haar te complimenteren met haar karakter, mentaliteit en gedrag. En door het, als het gaat om gezondheid, te hebben over goed eten en bewegen. Maar ook juist door haar, als ze in haar ogen niet fotogeniek is, te vertellen hoe mooi ze is!”

Dove vergroot sinds 2004 het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde onder jongeren via het Dove Self-Esteem Project. Met onder meer campagnes en lesprogramma’s heeft het beautymerk wereldwijd meer dan 94 miljoen jongeren bereikt. Met campagnes als #DetoxYourFeed, Reverse Selfie/Selfie Talk en #TurnYourBack to digital distortion wil Dove de schadelijke praktijken van social media - die onbereikbare schoonheidsidealen in stand houden - aan de kaak te stellen.