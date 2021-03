Kan Jeffrey fluiten naar zijn € 200.000 vanwege corona?

Jeffrey verhuurt billboardruimte, grote reclameborden langs de weg. Hij heeft een klant die twee keer een periode van twee weken bij hem boekt. Na de eerste periode wil de klant opeens niet meer verder, vanwege corona.

Sterker nog, hij wil de eerste periode niet eens meer volledig betalen. Bijna overspannen van de stress voor de financiële stop neemt Jeffrey contact met mij op.

Billboards als aandachttrekkers

Ik neem eerst de tijd om Jeffrey gerust te stellen. Daarna vertel ik hem dat het goed is dat hij gebeld heeft en dat ik hem verder ga helpen. Met interesse vraag ik hem om te vertellen waar het over gaat en wat billboards ook alweer precies zijn.

Jeffrey vertelt dat billboards door veel merken worden ingezet voor hun reclame. De gebruikelijke periode om dit te verhuren, is per twee weken. In die periode komen er bij de meeste billboards al snel tienduizenden mensen langs.

Mooie deal met groot modemerk

Een groot modemerk boekt bij Jeffrey tweemaal een periode van twee weken. De overeenkomst wordt getekend en het merk levert mooi beeld aan waarop een topmodel verleidelijk in de camera kijkt.

Jeffrey laat de eerste periode plaatsen en stuurt de factuur voor beide periodes naar het modemerk. Het is een mooie deal voor hem en hij is extra trots omdat het gaat om het favoriete merk van zijn vrouw.

Klant trekt opdracht en betaling in

Vlak na de eerste periode van de billboards komt er een nieuwe lockdown in Nederland vanwege corona. De scholen sluiten, de winkels gaan dicht en iedereen moet zoveel mogelijk thuiswerken. Het modemerk stuurt Jeffrey via hun advocaat een brief waarin ze zeggen de tweede periode niet meer te willen afnemen. Sterker nog, ze willen ook de eerste periode niet volledig betalen.

Jerffrey schrikt zich kapot, alleen al omdat het voor het eerst is dat hij een brief van een advocaat krijgt. Wat moet hij doen? De brief stelt dat het merk van de € 300.000 die openstaat maximaal € 100.000 wil betalen. De advocaat schrijft dat er sprake is van ‘overmacht’ door corona en zegt dat Jeffrey al blij mag zijn dat hij een deel betaald krijgt.

Klant wil niet eens in gesprek

Hoewel hij stijf staat van de stress, wil Jeffrey toch begripvol zijn naar de klant en gaat met ze in gesprek over een passende oplossing. Maar het modemerk en hun advocaat willen niet eens in gesprek. Ze sturen hem met een kluitje in het riet. Ik laat hem eerst een paar keer diep ademhalen en vertel dat wij hem zeker kunnen helpen.

Wij beoordelen namelijk dat een pandemie niet zomaar leidt tot overmacht. Zelfs al zou het modemerk de rekening niet kunnen betalen, is dat nog geen overmacht. Deze term is alleen van toepassing als door de gebeurtenis de leverancier niet kan leveren. En Jeffrey kan en wil leveren. Zo stel ik hem gerust en wij gaan voor Jeffrey aan de slag.

Dagvaarding brengt verlossing

Omdat de advocaat van het modemerk voet bij stuk houdt, ga ik over tot een dagvaarding. Op grond van de algemene voorwaarden van Jeffrey eisen we de betaling van het factuurbedrag plus de rente en incassokosten. Vrij snel daarna antwoordt de advocaat van het modemerk dat ze toch wel de tweede periode af willen nemen. Jeffrey is akkoord, maar alleen als de afnemer vooraf het factuurbedrag en de rente betaalt.

Zo wordt het geregeld en het modemerk stuurt zelfs naderhand een kortingskaart voor hun webshop met excuses voor de harde toon. Jeffrey is zo opgelucht dat het is afgehandeld dat hij de kortingskaart aan mij wil geven. Maar ik zeg dat hij er maar wat moois mee moet kopen voor zijn vrouw. En dat is wellicht nog het beste idee.

