Zo ben je volledig ‘in control’ bij je online aankopen

Het grootste voordeel van AfterPay is de flexibiliteit. Je kunt namelijk betalen op een moment dat het jou het beste uitkomt: na een week, 14 dagen of op een ander tijdstip. Met een pauzeknop kun je een betaling met één simpele click pauzeren. In een handig overzicht zie je precies wat je hebt uitgegeven en wanneer je wat moet betalen. “Op die manier helpt de AfterPay-app je om een beter overzicht te krijgen en meer grip te houden op de eigen uitgaven”, vertelt Teresa Schlichting, Chief Strategy Officer.

Meer dan de helft van de AfterPay-gebruikers stelt dat de oplossing ze helpt om de geldzaken te managen, blijkt uit het onderzoek onder consumenten dat AfterPay elke maand verricht. Ze kiezen voor buy now, pay later puur omdat ze het gevoel hebben dat ze daarmee volledig in controle zijn over hun financiën. Meer dan 40 procent van de shoppers is zo loyaal aan de betaalmethode dat de voorkeur wordt gegeven aan webshops die AfterPay aanbieden als betaalmethode.

Verantwoord shoppen

De financiële oplossing van AfterPay sluit goed aan bij de consumentenbehoeften van dit moment, stelt Schlichting. “Veel huishoudens voelen zich overvallen door de hoge energierekening. Consumenten zijn onzeker over hun persoonlijke financiële situatie. Tijdens de coronapandemie hielden ze juist geld over omdat ze niet uit konden gaan. Dat contrast – eerst de pandemie, en meteen daarop de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie – heeft een grote emotionele impact.”

Die onzekerheid is voelbaar, maar nog niet terug te zien in het volume van de e-commercetransacties, vertelt Nikki Constantine, Director Global Marketing, Brand & Growth. “We zien dat AfterPay zorgt dat consumenten hun financiële vrijheid bewaren of terugwinnen, doordat ze verantwoord shoppen. Meer flexibiliteit zorgt namelijk voor meer keuzemogelijkheden. Meer transparantie geeft de zekerheid om goede beslissingen te nemen.”

Blije klanten kopen meer

De AfterPay-service heeft voordelen voor de consument en de webwinkel, benadrukt Constantine. Er is bij consument en webwinkels behoefte aan nieuwe betaalmethoden, los van de bank of creditcard. Voor de ondernemer is het een veilige betaalmethode. Het helpt ondernemers hun cashflow te optimaliseren en verzekeren. De consument betaalt later, maar de ondernemer heeft geen betaalrisico. Webwinkels bieden met het AfterPay-product een naadloze consumentenervaring, qua flexibiliteit en betaaltermijnen.

Voor de consument is het een eenvoudige manier om overzicht te houden over de aankopen, facturen en betaalverplichtingen. Retourzendingen van aankopen die toch niet aan de verwachtingen voldoen, worden eenvoudig en snel gecrediteerd. “Dit versterkt de merkervaring”, zegt Constantine. “Blije klanten kopen meer. Onze services maken door het gemak en de vrijheid online shopping nóg leuker en zorgen ervoor dat klanten vaker terugkeren.”

Financieel adviseur in je broekzak

Niet alleen jongere generaties maken gebruik van buy now, pay later, zegt Constantine. “AfterPay wordt omarmd door alle generaties. Wat wel een trendbreuk is, is dat de jongere generatie er steeds vaker bewust voor kiest om geen creditcard te hebben. Ze zien buy now, pay later als favoriete e-commerce-oplossing. Ze hebben het gevoel dat ze met AfterPay veel beter het overzicht over hun uitgaven en betalingen behouden.”

“We hebben geen oordeel over hoeveel en hoe vaak mensen winkelen”, zegt Schlichting. “Maar we voelen wel een verantwoordelijkheid dat onze betalingsmethode aansluit bij hun financiële mogelijkheden. Het is hún aankoop en beslissing, maar we willen ze helpen met hun financiële overzicht. We kunnen consumenten meer bewust maken van hun financiële mogelijkheden, zodat ze beter inschatten of de aankoop op dat moment verstandig is. AfterPay is meer dan een betaalapp. We willen uitgroeien tot een financieel adviseur in je broekzak, die je ondersteunt bij een duurzame manier van uitgeven en kopen.”