Freek (36) voor rechter gesleept vanwege opladen elektrische auto via huurwoning

Freek (36) is huurder van een woning in Zaandam. Hij heeft een hybride auto en wil, gezien de stijgende benzineprijzen en vanuit milieuoverwegingen, graag elektrisch rijden. Om zijn auto op te laden gebruikt hij een laadkabel vanuit zijn huurwoning. Hij is goed bezig, vindt hij. Zijn verhuurder denkt daar helaas anders over.

Om zo veilig mogelijk zijn auto op te laden, maakt Freek gebruik van een kabelgoot. Zijn verhuurder is het hier niet mee eens: hij maakt bezwaar bij de kantonrechter en vordert verwijdering van de laadkabel op straffe van een dwangsom.

Als klap op de vuurpijl vordert hij ook nog voorwaardelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Freek staat perplex en belt mij om advies in te winnen.

Gevaarlijke laadkabel

De verhuurder vindt dat Freek zich niet gedraagt als een goede huurder en dat hij handelt in strijd met de huurovereenkomst, de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zaandam én het huishoudelijke reglement.

“De laadkabel is gevaarlijk, leidt tot overlast in de buurt en is daarom een doorn in het oog”, aldus de verhuurder. Hierdoor heeft de verhuurder redelijke gronden om de laadkabel te laten verwijderen.

Maar ook de keuzes van Freek om zijn auto op deze manier op te laden, begrijp ik. Freek wil graag dat de rechter zich over de zaak uitspreekt, dus ik ga in verweer om opheldering te krijgen.

Contact met de verhuurder

Eerst neem ik contact op met de verhuurder om de zaak te bespreken. Ik doe mijn best om er samen uit te komen en beroep me tijdens dit gesprek op het standpunt dat Freek genoeg maatregelen heeft genomen om een veilige situatie te creëren. Maar net als Freek geeft ook de verhuurder aan dat hij wil dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt, dus start hij een procedure bij de kantonrechter. Ik sta Freek bij tijdens dit proces.

Risicovolle situatie

De rechter vindt ook dat Freek zich niet als een goede huurder heeft gedragen en een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd. Er bestaat volgens hem een risico dat auto’s of fietsers de laadkabel meetrekken, dat jongeren er een streek mee gaan uithalen of dat mensen erover struikelen.

Ook is de rechter het met de verhuurder eens dat Freek heeft gehandeld in strijd met de huurovereenkomst, de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zaandam en het huishoudelijke reglement.

Laatste kans

De risico’s van de situatie zijn ernstig genoeg en dus krijgt Freek ‘een laatste kans’ om de laadkabel binnen drie dagen te verwijderen en ook niet meer terug te plaatsen. Als hij dit niet doet, moet hij flinke dwangsommen betalen en wordt de huurovereenkomst ontbonden, aldus de rechter.

Freek twijfelt geen moment: “Het was nooit mijn intentie om een risicovolle situatie te creëren”. Dezelfde dag nog verwijdert hij de laadkabel.

Helderheid

Ook al was dit voor Freek niet de beste uitkomst, hij is blij dat de zaak met een sisser is afgelopen. Hij mag in zijn huurwoning blijven én hoeft geen dwangsommen te betalen.

“Een opluchting”, vindt Freek. Ook al mag hij zijn elektrische auto niet via zijn huurwoning opladen, hij kiest er toch voor om hybride te blijven rijden en heeft direct een aanvraag ingediend bij de gemeente voor extra laadpalen in de buurt. Op naar een duurzamere wereld.

