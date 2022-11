Petra’s Audi geramd door e-step: wie betaalt de schade?

Celeste (19) heeft sinds een paar maanden een elektrische step en rijdt met plezier rond in de buurt waar ze woont. Totdat ze ineens haar evenwicht verliest en tegen de geparkeerde Audi A3 van een buurtbewoner aanrijdt. Geen verwondingen, wel schade aan de Audi van 2.000 euro. Wie gaat dat betalen?

Niet allrisk verzekerd

Petra (36) is eigenaresse van de beschadigde Audi. Ze is niet allrisk verzekerd en neemt contact met mij op met de vraag of ik haar kan helpen bij het verhalen van de geleden schade. Ik onderzoek de zaak en schrijf een formele brief aan e-stepper Celeste waarin ik haar uitleg dat zij verantwoordelijk is voor de schade en vraag hoe zij dit gaat betalen.

Geen gehoor

Tot onze verbazing reageert Celeste niet op ons bericht, dus na ontvangst van het expertiserapport probeer ik weer met haar in contact te komen. Dit keer wel met een concrete schadeclaim. Maar opvallend genoeg krijgen we ook deze keer geen reactie van Celeste.

Niet op openbare weg

Omdat het in deze zaak gaat om een elektrische step die niet op de openbare weg mag rijden, valt deze niet onder de dekking van een verzekering en dus kan er geen verzekeraar worden aangeschreven. Zowel de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) als de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt geen dekking. Omdat Celeste na meerdere pogingen tot contact nog steeds geen gehoor geeft, besluit ik om namens Petra een beroep te doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Bewijs van aansprakelijkheid

Om in dit geval met succes een beroep op dit fonds te kunnen doen moet de schade zijn veroorzaakt door een ander motorrijtuig én moet de aansprakelijkheid van de tegenpartij op overtuigende wijze zijn aangetoond. In deze situatie heb ik gelukkig een verklaring van een ooggetuige en videobeelden van een deurbel met camera van een buurtbewoner, waarop het ongeval te zien is.

Schadevergoeding

Omdat de aansprakelijkheid van Celeste vaststaat en de elektrische step een motorvoertuig is, heeft het Waarborgfonds Motorverkeer de schade volledig vergoed. Het fonds zal vervolgens het uitgekeerde bedrag op Celeste proberen te verhalen.

Waarschuwing voor e-steppers

Petra kende het Waarborgfonds Motorverkeer niet en is dus erg blij dat ik haar heb kunnen helpen om het schadebedrag volledig vergoed te krijgen. Ze hoopt wel dat ze Celeste nog kan spreken over de situatie, ze wonen immers bij elkaar in de buurt.

“Hopelijk helpt de uitkomst van deze zaak om elektrische step-rijders bewust te maken van de gevaren en risico’s van het roekeloos rondrijden op de e-steps,” betoogt Petra opgelucht.

