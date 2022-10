Floors carrière als pianodocent in duigen na ongeluk

Pianodocent Floor (33) speelt al zolang ze zich kan herinneren piano. Pianoles geven en anderen de liefde voor muziek bijbrengen was altijd al haar droom.

Op een avond loopt Floor door een slecht verlichte parkeergarage, totdat ze ineens vol tegen een glazen wand aan loopt. Een gigantische klap met grote gevolgen voor het leven van de pianodocent. Ze houdt er een gebroken neus, een zware hersenschudding en gehoorbeperkingen aan over, waardoor ze haar carrière als docent in duigen ziet vallen.

Aansprakelijk

Een dubbele klap dus voor iemand die gewend is om veertig uur per week achter de piano te zitten. Floor neemt ten einde raad contact met mij op met de vraag wat ze nu moet doen en wie hier schuldig aan is. Ik stel voor dat we de garage-eigenaar aansprakelijk stellen. Hij is tenslotte verantwoordelijk voor de slechte zichtbaarheid van de glazen wand.

De garage-eigenaar denkt de kwestie af te kunnen doen door een mooi boeket bloemen te sturen en een vergoeding van de parkeerkosten van tien euro. Zo simpel en goedkoop komt hij er natuurlijk niet af.

Flinke discussie

Ik stuur de garage-eigenaar meerdere aangetekende brieven waarin ik niet alleen de feitelijke situatie in de garage, maar ook Floors situatie uitvoerig omschrijf. Aanvankelijk zonder resultaat, maar door in contact te blijven en de discussie aan te gaan met de verzekeraar van de garage-eigenaar, krijgt Floor toch de uitkomst waar ze op hoopte: de verzekeraar erkent de aansprakelijkheid van de garage.

Dat scheelt. We kunnen de kosten nu in ieder geval gaan verhalen. Omdat Floor door het ongeval veel inkomen misgelopen is, pleiten we voor een flinke schadevergoeding. Floor is erg opgelucht door de afloop van deze zaak. Ze is nog steeds niet hersteld, maar is wel weer langzaamaan begonnen met pianospelen.

Sean Witteveen

