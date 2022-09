Onzekere tijden voor vastgoedbeleggers, of toch nog kansen?

Vooral de huurwoningmarkt kwam vaak in het nieuws de afgelopen periode. Er ligt een enorme bouwopgaaf van 1 miljoen woningen tot 2030. Het kabinet probeert hier beleid voor te maken, maar de één na de andere maatregel pakt slecht uit voor de markt.

Onzeker

Zo besloot Den Haag om diverse belastingen voor verhuurders van vastgoed te verhogen, onzekerheid te creëren met uitspraken over huurprijsplafonds, opkoopbescherming, afschaffen van tijdelijke huurcontracten, verhogen van de huurgrens voor sociale huurwoningen en het ‘weren van beleggers’ uit de grote steden. De maatregelen stapelen zich op, met als gevolg dat beleggers en ontwikkelaars de woningmarkt links laten liggen.

Daarbij komt de steeds complexere milieuregelgeving, fors toegenomen bouwkosten, gestegen grondstofprijzen, schaarste van bouwmaterialen en van personeel. Als je nu begint te bouwen en gedurende drie jaar geen tegenslagen krijgt met bouwstops vanuit de gemeente dan ben je nog steeds niet zeker van je opbrengst.

Kantorenmarkt

Gelukkig zijn er voor vastgoedbeleggers nog voldoende goede investeringsmogelijkheden. Neem bijvoorbeeld de kantorenmarkt. Er is al jaren een trend dat grote kantoorgebouwen bedoeld voor één bedrijf omgebouwd worden naar zogenaamde multi-tenant kantoorgebouwen. Het gebouw wordt geschikt gemaakt om te worden gebruikt door 10 of 20 verschillende huurders. Hierdoor zijn ondernemers veel flexibeler om huurruimte te vinden geschikt voor hun groei.

Doordat bestaand vastgoed wordt herontwikkeld, scheelt het veel tijd qua procedures die bij nieuwbouw wel nodig zijn. Oude leegstaande panden worden geüpdatet en verduurzaamd wat een positief effect heeft op de gehele (sociale) omgeving. We geven vijf redenen om juist nu te investeren in multi-tenant kantoorgebouwen.

1 Prijzen

De prijzen van kantoorvastgoed lopen nog steeds flink achter op de prijzen van vastgoed met een woonbestemming. Dit terwijl de locatie van (oude) kantoorgebouwen vaak heel centraal gelegen is. Kunnen kantoorgebouwen bijvoorbeeld in de toekomst omgebouwd worden naar woningen dan verdrievoudigd zo’n beetje de verkoopopbrengst van een gebouw.

2 Aanvangsrendement

Door de relatief lage aanschafprijs van multi-tenant kantoorgebouwen is het bruto aanvangsrendement (een veel gebruikte term in de beleggerswereld) een stuk hoger dan bij woningen. De huurprijs ten opzichte van de investering ligt bij zakelijk vastgoed bijna twee keer zo hoog.

3 Schaarste

De schaarste van vastgoed neemt toe. Dit geldt niet alleen voor woningen maar ook voor kantoorgebouwen. Natuurlijk willen huurders in een nieuw kantoorgebouw zitten. Liefst voldoet het aan alle moderne eisen, maar daar staat een prijs tegenover. Kantoren die volgens de nieuwste maatstaven voor duurzaamheid worden ontwikkeld, zijn buitengewoon duur om te bouwen. Huurders zoeken daarom steeds vaker naar bestaande kantoren die een upgrade hebben gehad naar een energielabel A en die er van binnen en van buiten goed onderhouden uitzien. Daar liggen kansen en daar ligt de winst voor de moderne vastgoedbelegger.

4 Minder risico

Spreiding van huurders geeft veel minder risico op huurderving. Iedereen kent de uitspraak dat je niet alle eieren in één mandje moet leggen, dit geldt in zekere zin ook voor huurders. Door een goede spreiding van huurders ben je als verhuurder veel minder gevoelig voor schommelingen in de markt. Als één bedrijfstak minder gaat is er een andere bedrijfstak die juist groeit.

5 Thuiswerken

Thuiswerken wint nog steeds aan populariteit; multi-tenant kantoorgebouwen zijn uitermate geschikt om vierkante meters kantoorruimte over verschillende bouwlagen of panden te verspreiden. Uiteraard moet je hierbij altijd kijken naar strategische locaties bij centraal stations het OV of juist bij uitvalswegen.

De echte kansen liggen echter in actief assetmanagement. Diverse partijen zijn hierin gespecialiseerd. Grote vastgoedbeleggers zoals Meerdervoort kopen bijvoorbeeld gebouwen waar nog een stukje leegstand in zit. Door de leegstaande ruimte actief in te vullen worden de huurinkomsten vergroot. Daarmee vergroot je ook de waarde van een gebouw als beleggingsobject.

“Optimaliseren kan ook door leegstaande vleugels of verdiepingen te transformeren naar meerdere flexibele kantoorunits. Dat levert voor dezelfde vierkante meters meer huur op”, aldus Wijnand Groenen, commercieel directeur bij Meerdervoort. “Bovendien zijn kleinere units veel makkelijker te verhuren dan grote gebouwen.”

Ook is het mogelijk om verdiepingen te bouwen bovenop bestaande gebouwen. Zo creëer je nieuwe meters zonder de kapitaalvernietiging die komt bij de sloop en nieuwbouw van een gebouw. Kortom, er zijn nog genoeg investeringsmogelijkheden voor vastgoedbeleggers als ze weten waar ze op moeten letten.

