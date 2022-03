Huiseigenaar? Let dan hierop bij de belastingaangifte

Bij het kopen of verkopen van een huis komt heel wat kijken. Ook als het om belastingzaken gaat. Heb je een woning gekocht of verkocht? Of een hypotheek afgesloten, verhoogd of overgesloten? Met de checklist eigen woning zie je snel wat de gevolgen zijn voor je belastingen.

1. Eenmalige aftrekposten

Als je vorig jaar een huis kocht of je hypotheek veranderde voor bijvoorbeeld een verbouwing, kun je de eenmalige kosten die je maakte voor de financiering aftrekken. Zoals de advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, notariskosten voor de hypotheekakte en de financieringskosten voor een bouwdepot. Er zijn ook eenmalige kosten die niet aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting.

2. Hypotheekrenteaftrek

Naast kosten die je eenmalig kunt aftrekken, is de rente die je betaalt over de hypotheek onder voorwaarden jaarlijks aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Belangrijkste voorwaarde is dat het bedrag dat je leent, gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van je eigen woning. En je moet de hypotheek binnen dertig jaar aflossen, waarbij je elk jaar een bepaald bedrag aflost. De aftrek van de hypotheekrente zorgt ervoor dat je minder inkomstenbelasting betaalt.

Maar let op: verkocht je een woning met overwaarde en kocht je in 2021 een nieuwe woning? En heb je de overwaarde niet gebruikt voor de nieuwe woning maar voor dat bedrag een lening afgesloten? Dan kun je de rente over die lening niet aftrekken.

3. Oversluitkosten

Voor het oversluiten van je hypotheek bij dezelfde óf een andere geldverstrekker, betaal je oversluitkosten. Denk aan taxatiekosten, notariskosten of kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. Deze oversluitkosten zijn aftrekbaar in de belastingaangifte. Naast oversluitkosten moet je bij het oversluiten van jouw hypotheek vaak een boeterente betalen. Deze boeterente betaal je zowel bij het overstappen naar een andere geldverstrekker als bij het oversluiten bij je huidige geldverstrekker. De boeterente is meestal aftrekbaar in de belastingaangifte.

Wanneer je de boeterente in één keer betaalt, trek je de boeterente in één keer af in de belastingaangifte over het jaar waarin je de boeterente hebt betaald. Als je de boeterente gespreid betaalt tijdens de resterende looptijd van de hypotheek kun je de rente jaarlijks in de belastingaangifte aftrekken.

4. Verbouwingslening

De kosten voor het verbouwen, onderhouden en verduurzamen van je koopwoning zijn niet aftrekbaar in de belastingaangifte. Heb je geld geleend voor een verbouwing of onderhoud, dan is de rente over de lening meestal aftrekbaar als de lening gebruikt is voor zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met het huis. Denk aan het vervangen van de kozijnen, asbestverwijdering, onderhoudsschilderwerk of verbouwing van de keuken. Ook energiebesparende zaken zoals spouwmuur- en vloerisolatie of een warmtepomp vallen hieronder.

Aangifte controleren en aanvullen

Veel van de gegevens in de aangifte zijn vooraf ingevuld. Denk aan gegevens over inkomen en bankgegevens. Het is belangrijk de ingevulde gegevens goed te controleren, zeker als er voor jou iets veranderde in 2021. Voor het onderdeel eigen woning is het slim om de toelichting bij de vragen in de aangifte goed te lezen.

Box 3

Heb je inkomsten uit sparen en beleggen in box 3? De uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsbelasting heeft invloed op je aangifte. Kijk daarom voor je aangifte doet voor meer informatie op belastingdienst.nl/box3.

Meer weten?

Op www.belastingdienst.nl/koopwoning vind je meer informatie én een handige, persoonlijke checklist.

Kom je er niet helemaal uit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/hulp welke hulp het beste bij jou past. Of stel je vraag op Facebook, Twitter of Instagram.