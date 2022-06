Onvergetelijk tv-moment: ’Zo vaak gezien, maar het bleef angstaanjagend’

„Mijn moeder is helaas kort geleden heel onverwachts overleden. Een van de dierbaarste herinneringen aan haar die me te binnen schiet, is dat we vroeger samen naar De Kleine Zeemeermin keken. Of beter gezegd: ik wilde die film elke dag zien, maar wilde dat mijn moeder met me meekeek, omdat ik een bepaalde scène heel eng vond. Het is het deel uit de film waarin de zeeheks Ursula de stem van zeemeermin Ariël steelt. Ik was een jaar of 5 toen ik die film keek, even oud als mijn dochter Stella nu is, en ik merk dat zij het nog wat te spannend vindt. Niet zo raar dus dat ik altijd graag dicht tegen mijn moeder aankroop!

De dreigende muziek, maar ook de donkere kleuren op het scherm maken die scène best angstaanjagend. Later in de film krijgt Ariël haar stem weer terug. Dat moment, waarop ze gaat zingen en alles weer goedkomt, daar kon ik geen genoeg van krijgen. Wat vond ik dat mooi – en mijn moeder was de klos, want die moest dat keer op keer met me meekijken. Op verjaardagen vertelde mijn moeder altijd aan iedereen die het horen wou hoe vaak ze met mij De Kleine Zeemeermin had ‘moeten’ zien. Dat vonden we allebei heel grappig. We konden ons geluk dus niet op toen er, toen ik een jaar of 25 was, een musicalversie uitkwam. Uiteraard zijn we daar samen heen gegaan! Pure nostalgie.

Toen Stella werd geboren, kreeg ik van mijn moeder een mand vol cadeaus, waaronder een dvd van De Kleine Zeemeermin. Het was natuurlijk de bedoeling dat ik die film samen met mijn twee dochtertjes én mijn moeder zou gaan kijken. Dat gaat helaas niet meer, maar ik ga die traditie zeker voortzetten als ze oud genoeg zijn. En dan mogen zij op hun beurt lekker dicht tegen mij aankruipen als het te spannend wordt.”

Het leven zit vol TV

Soms herken je het echte leven in een scène en soms zie je een scène in het echte leven. Beleef ’t volop met Ziggo. Bekijk alles wat je wilt zien op één plek. Bedien gemakkelijk je TV met Voice Control. Kijk haarscherp in 4Kbeeldkwaliteit. En overal met Ziggo GO.