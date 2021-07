Veel besmettingen onder jongeren. Helpt vaccineren wel?

Veel jongeren denken dat ze niet zo ziek worden van corona. Is dat zo? En waarom zouden ze zich dan moeten laten vaccineren?

“Daar zijn twee goede redenen voor. Je doet dat in eerste instantie voor jezelf. Ieder mens en ieder immuunsysteem is anders, dus we kunnen niet alles en iedereen over één kam scheren en zeggen ‘jongeren worden niet ziek’. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van algemene gezondheid, leeftijd, erfelijke- en omgevingsfactoren. De nasleep van corona kan zelfs best heftig zijn voor jongeren. Vermoeidheid, geheugen- en concentratieverlies zijn geen zaken die je wil hebben. Ze lopen dus wel degelijk risico.

Ten tweede doe je het om anderen te beschermen. We hebben de jongeren hard nodig om een dijk te vormen om het virus, die ziekmaker, in te dammen. Het is van belang dat dat nú gebeurt, want het virus zit niet stil. Er is inmiddels een variant die twee keer zo besmettelijk is. Hoe meer mensen immuun zijn voor het virus, hoe sterker die dijk is waarmee we het virus kunnen buitensluiten. Jongeren zijn daarvoor hartstikke belangrijk.”

Waarom worden jongeren eigenlijk minder ziek? Wat is het verschil tussen jong en oud hierin?

“Er spelen meerdere factoren een rol, maar een belangrijke is ons afweersysteem. Eenvoudig gezegd bestaat dat uit twee verdedigingslinies. De eerste zorgt er met algemene middelen voor dat een virus minder makkelijk ons lijf binnendringt. De tweede linie graaft dieper en ontwikkelt specifieke wapens tegen het virus. Maar daar heeft -ie wel tijd voor nodig. Hoe langer die eerste linie van zich afbijt, hoe meer tijd die tweede krijgt. En bij jongeren staat die eerste linie sterker afgesteld. Die eerste linie kan het virus weliswaar niet helemaal opruimen, maar wel flink onder de duim houden waardoor je er geen of minder last van krijgt. Intussen heeft het lijf dan tijd om zich specifiek en langdurig te wapenen tegen corona. Zo werkt het in het algemeen, maar zoals gezegd kunnen we niet van algemeenheden uitgaan. Het wil namelijk niet zeggen dat geen enkele jongere flink ziek kan worden van corona.”

Cécile van Els Ⓒ RIVM

Kunnen jongeren net zo makkelijk het virus overdragen als ouderen?

“Er was in het begin wel wat onduidelijkheid over, maar inmiddels is helaas overduidelijk dat jongeren het virus kunnen overdragen. Hoe zich dat verhoudt tot ouderen, is nog niet duidelijk. Het hangt ook af van de omstandigheden van blootstelling. In hoeverre en hoelang komt een besmet persoon in aanraking met een ander persoon en hoe bevattelijk is díe persoon dan, dat is natuurlijk wel relevant.

Maar jongeren zijn momenteel betrokken bij meer dan de helft van de besmettingen, met veel clusters onder jongeren. Dat zijn feiten waar we niet omheen kunnen. Het duidt nogmaals op het belang van vaccineren van jongeren.”

We lezen veel over allerlei coronavarianten. Hoe komt dat? Waarom muteert een virus? En doen alle virussen dat?

“Ja, dat doen alle virussen. Dat maakt onderdeel uit van hun levenscyclus. Virussen infecteren cellen van mens of dier en hebben die cellen nodig om nieuwe virusdeeltjes in aan te maken. Je kunt zo’n cel zien als een klein fabriekje waar nieuwe virusdeeltjes worden gemaakt. In die fabriek worden foutjes gemaakt in het kopiëren van het genetisch materiaal van het virus en dat levert varianten van het virus op. Sommige varianten, of mutanten, zijn juist zwakker en vallen automatisch af. Maar er zijn ook foutjes die een sterker virus opleveren. Wij dachten in eerste instantie dat het coronavirus geen grote foutenmaker was, maar de foutjes stapelen zich toch op. Je kunt je voorstellen dat het dus van belang is dat er uiteindelijk zo min mogelijk virusdeeltjes overblijven die foutjes kunnen maken. En dat bereiken we als er zoveel mogelijk mensen immuun zijn en het virus dus minder plekken heeft om zich te ontwikkelen.”

Houdt een virus ooit op met muteren en dus met overleven?

“Bij elke virusbesmetting komen heel veel virusdeeltjes vrij. Individuele virusdeeltjes kunnen door een mutatie zo kreupel zijn geworden dat ze geen nieuwe besmetting meer kunnen veroorzaken. Die houden dus eigenlijk op te bestaan. Maar andere deeltjes zijn nog wel besmettelijk. Virussen blijven dus geleidelijk veranderen, maar passen zich uiteindelijk vaak aan tot een mildere vorm die zich goed kan handhaven bij de mens. Bijvoorbeeld als een verkoudheidsvirus.

Een eenmaal gevestigd virus verdwijnt dus niet zomaar. Een virus uitroeien kan wel in uitzonderlijke gevallen, maar daar heb je jarenlange bestrijdingscampagnes voor nodig met inzet van vaccins. In het verleden hebben we dat alleen voor het pokkenvirus en het runderpestvirus bereikt. Voor corona zal dat niet lukken, vanwege het lastig herkennen van elk besmettelijk persoon. Het is spannend wat het coronavirus nu gaat doen, maar zeker is dat het van groot belang is dat we er grip op krijgen en houden. Dat doen we door immuniteit op te bouwen, mede dus door vaccineren.”

Werken de bestaande vaccins wel tegen de mutanten?

“Momenteel wijst niets er nog op dat we de grip aan het verliezen zijn. Wellicht dat ze tegen een bepaalde variant iets minder sterk zijn, maar vooralsnog zijn ze behoorlijk effectief, zeker als het gaat om ernstige ziekte. Het hangt ook van de ontwikkeling van het virus af. Het is een reële optie dat we wellicht in een later stadium nog een ‘oppepper’ prik moeten halen, maar ik ben er geen voorstander van om dat nu halsoverkop te doen. Misschien voor kwetsbare groepen en ouderen, maar laten we vooral niet te snel conclusies trekken. We bouwen nu goede immuniteit op.”

Nu de jongere generatie aan de beurt is voor de vaccins, zijn er ook steeds meer zwangere vrouwen die voor de keuze komen. Kunnen zij een vaccin nemen?

“Ja, het RIVM raadt dat wel aan. Er zijn geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen en hun baby er schade van ondervinden. In de VS zijn al 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd en daar zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld. Bovendien wil je als zwangere ook geen corona oplopen. En je immuunsysteem is juist zwakker als je zwanger bent.”

Zou u de jongere generatie die zich nu kan laten vaccineren nog iets mee willen geven?

“Doe het vooral voor jezelf! En daarnaast voor anderen. We hebben jongeren echt nodig om die dijk te vormen tegen corona. Natuurlijk is het wel altijd een eigen keuze. Laat je daarom goed informeren en geloof niet zomaar alles. Blijf zelf nadenken. Wees kritisch als je iets hoort en kijk uit welke bron die informatie komt.”

Heb je nou toch nog vragen over de vaccins, kijk dan eens op coronavaccinatie.nl