Oranje moet ‘cadeautje van de loting’ nu dankbaar uitpakken

Na een stroeve start - maar nog wel winst - tegen Senegal, was het spel tegen Ecuador ronduit bedroevend en kwam Oranje eigenlijk nog goed weg met een gelijkspel. Ondanks dat de eerste duels dus weinig houvast bieden, zien de bookmakers van TOTO Nederland als torenhoge favoriet voor vanmiddag 16 uur. Wint Nederland, dan krijg je 1,16 keer je inzet terug. Bij winst van Qatar krijg je 18 keer je inzet.

Dikke winst kan belangrijk zijn

Dat deze wedstrijd nog spannend is, heeft Oranje aan zichzelf te danken. In deze poule had dit laatste duel een formaliteit moeten zijn, of hooguit nog belangrijk voor de eerste plaats in de poule. Dan loot je voor de volgende ronde een nummer 2 van een andere poule en dat is waarschijnlijk een op papier mindere tegenstander dan een nummer 1 die je loot als je 2de wordt.

Nederland moet nu een resultaat behalen om zeker te zijn van een langer verblijf op dit WK. En het liefst eigenlijk met groot verschil winnen om eerste in de poule te worden. Ook met een gelijkspel – wat 7,75 keer je inzet oplevert - zijn we in ieder geval door naar de achtste finales.

Onbekende tegenstanders zijn lastig

De wedstrijd is bijzonder voor Oranje. Nog nooit speelde Nederland namelijk tegen Qatar. Het is dan ook onduidelijk hoe wij met deze tegenstander omgaan. Nederland heeft dit toernooi aantoonbaar moeite met voor ons relatief onbekende tegenstanders en Qatar zal het toernooi voor eigen publiek goed willen afsluiten.

Qatar is opgestoomd

Qatar is de laatste jaren aan een fikse opmars bezig. Het land is opgeklommen tot de 50ste plaats van de wereldranglijst, nadat het lange tijd onder de 100ste plaats bungelde. Hoogtepunt uit de niet zo lange geschiedenis van Qatar als voetballand – het speelde pas in 1970 zijn eerste interland – is de winst van de meest recente Azië Cup in 2019.

Qatar is de laatste jaren aan een fikse opmars bezig. Het land is opgeklommen tot de 50ste plaats van de wereldranglijst, nadat het lange tijd onder de 100ste plaats bungelde. Hoogtepunt uit de niet zo lange geschiedenis van Qatar als voetballand – het speelde pas in 1970 zijn eerste interland – is de winst van de meest recente Azië Cup in 2019.

Onderschatten moeten we deze tegenstander dus niet en al helemaal niet gezien de vorm waarin Oranje momenteel verkeert. Toch zullen zij wel iets willen laten zien aan het thuispubliek. Een 2-0 overwinning levert 2,18 je inleg op.

