Speelgoedtol sloopt kersenhouten vloer van Lukas

Het dochtertje van Lukas, Michelle, is verdrietig vanwege haar oma. Als troost heeft Lukas een speelgoedtol gekocht. Ze gaat ermee spelen en binnen 10 minuten zit de kersenhouten vloer vol met putjes. Lukas pakt direct de tol af van Michelle. Ze is ontroostbaar. Wanneer Lukas verhaal gaat halen bij de winkel en de importeur geven deze beiden niet thuis. Gelukkig kan ik het oppakken en oplossen.

Lukas (43 jaar) heeft een pittige tijd achter de rug. Na het afronden van zijn scheiding is vorige maand plotseling zijn moeder overleden. Ondanks zijn eigen verdriet probeert hij zijn dochter Michelle (5 jaar) en zoontje Tijn (2,5 jaar) door deze periode te helpen. Vooral Michelle, die naar haar oma Mies is vernoemd, is vaak erg verdrietig. Afleiding met spelletjes en verhaaltjes geven haar vaak de hoognodige afleiding.

Speelgoedtol

Bij de plaatselijke speelgoedzaak is Lukas dan ook een graag geziene klant. Hij koopt hier een speelgoedtol voor Michelle. Die middag komt Lukas naar beneden nadat hij Tijn op bed heeft gelegd. Michelle zit ontroostbaar in een hoekje. Haar speelgoedtol heeft honderden putjes in het kersenhouten parket gemaakt en ze voelt zich heel erg schuldig.

Nadat Lukas haar heeft getroost bestudeert hij, met een snikkende dochter op schoot, de verpakking van de tol. Daar staat niets over de oppervlakte waar deze op gebruikt mag worden. Hij gaat terug naar de winkel om verhaal te halen. De eigenaar van de speelgoedwinkel wijst zijn aansprakelijkheid van de hand en verwijst naar de importeur.

De importeur op zijn beurt stelt dat Lukas zich maar tot de producent in China moet richten. Lukas wordt van het kastje naar de muur gestuurd en daarbij heeft hij ook wel andere dingen aan zijn hoofd. Hij is er moedeloos van en besluit contact met mij op te nemen.

Ontzorgen en doorpakken

Ik laat Lukas zijn verhaal doen en vertel hem dat ik het van hem overneem. Hij kan zich concentreren op zijn gezin en ik op de zaak.

Ik laat een expert de schade van de vloer opnemen. Hij schat de herstelkosten op € 2.000. Omdat dit hoger is dan de grens van € 500 stelt de wet dat niet de verkoper, maar de fabrikant aansprakelijk is. Maar omdat het hier om een fabrikant buiten de EU gaat stel ik de importeur aansprakelijk.

Rechtszaak

De importeur wijst iedere verantwoordelijkheid echter van de hand. Die stelt dat zijn speelgoedtol voldoet aan de veiligheidsnormen en dat Lukas niet zo moet zeuren. Het is natuurlijk jammer, maar omdat de importeur niet meer in gesprek wil stap ik voor Lukas naar de rechter.

Bij de rechtszaak stelt de importeur opeens dat het niet eens een tol is die hij geïmporteerd heeft. Als wij vervolgens de tol en de verpakking met de naam van de importeur laten zien gaat de rechter mee in onze claim.

Frisse start

De importeur betaalt uiteindelijk de schade aan de vloer. Lukas, Michelle en Tijn gebruiken het leggen van de nieuwe vloer als nieuwe start en richten de woning anders en frisser in. Michelle speelt nu alleen nog buiten met haar speelgoedtol.

Arthur van Eelen

Senior Jurist Personenschade bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.