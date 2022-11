Op deze manier is geen enkele WK-wedstrijd nog saai

Morgen trappen we af tegen Senegal en de grote vraag is natuurlijk hoe ver ons nationale elftal zich door het toernooi heen weet te loodsen. Onze oranje leeuwen weten zich in ieder geval gesteund voor Circus.nl.

Dit Nederlands online gamingplatform voor sportsbetting en casino komt niet alleen met een waanzinnige steunbetuiging op de gevel van de Ziggo Dome, maar denkt zeker ook aan de supporters.

Geef het WK een boost

Het platform heeft actie, speelsheid, plezier en intense spelbeleving centraal staan en zorgt ervoor dat de beleving van het WK voor fans een boost krijgt. Er zijn namelijk tal van leuke online games te spelen die speciaal voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld zijn gemaakt.

Iedere dag kun je inzetten op interessante bets en er is zelf een mogelijkheid om samen met je vrienden te spelen. Wie wint het duel van de dag? Hoeveel doelpunten gaan er vallen? Hoever komt Nederland?

Het is te veel om op te noemen waar je allemaal op kunt inzetten en waarmee je de oranje koorts mee kan doen oplopen. Wie er meer van wil weten, kan eens een kijkje nemen op de site waarop alle speciale WK-promoties te zien zijn.

Wat jouw WK helemaal spectaculair kan maken, is toernooiwinst van het Nederlands Elftal. Natuurlijk sta je dan sowieso waarschijnlijk al te juichen, maar helemaal als je mee hebt gespeeld met de zogeheten Super Odds van 100 en de titel voor Oranje hebt voorspeld. Dan krijg je maar liefst 100 keer je inzet terug!

Ook Ecuador wordt spannend

Ook de op het eerste oog niet al te enerverende wedstrijden van Nederland tegen Ecuador en Qatar kun je extra spicy maken dankzij Circus.nl.

Kijk, je kunt natuurlijk tegenover je vrienden wel de zelfbenoemde voetbalkenner gaan zitten uithangen, maar je kunt het nu ook eens echt bewijzen! Voorspel de juiste uitslagen en poulewinnaars in de speciale WK Challenge en verdien niet alleen eeuwige roem onder je matties, maar ook een mooi geldbedrag.

Wil jij een betje zetten? Doe dat dan verantwoord. Het moet uiteindelijk leuk blijven, dus behoud de controle. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+