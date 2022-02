Zo investeer je in vastgoed zonder zelf een steen aan te raken

En dat het anders kan, dat blijkt wel. Binnen één uur ben je op het platform van Max Crowdfund een vastgoedinvesteerder zonder zelf een steen aan te raken, met een unieke zekerheid die in beleggingsland niet onopgemerkt blijft.

Op het Rotterdamse kantoor van Max Crowdfund, met schitterend uitzicht over de Maas, zijn ze wel klaar met de schimmigheid van de traditionele beleggingswereld. Het kantoor wordt gekleurd door sympathieke, veelal jonge medewerkers die niet alleen rennen en vliegen voor klanten, maar zelf in ieder aangeboden project mee-investeren. “Skin in the game”, noemen ze het zelf. De medewerkers vinden het heel normaal. Wie dacht dat deze generatie all about crypto was heeft het mis. “Als je twee keer kijkt, zie je dat dit veel stabieler is”, aldus de 23-jarige Julia van der Kooij, content manager bij Max Crowdfund.

Vastgoedinvesteerder binnen 60 minuten

Het idee is simpel: je maakt eerst een account aan. Dit proces duurt 60 minuten omdat er voor investeerders een screeningsproces geldt. Je bekijkt het aanbod van panden en investeringslooptijden en kiest zelf waarin je investeert en hoe je je geld diversifieert. Van het hele ‘geflip’ heb je geen last. Sterker nog, je hoeft zelf geen steen aan te raken. Het renovatieproces is in handen van een ervaren projectontwikkelaar die daarvoor eveneens een uitgebreid screeningsproces succesvol heeft doorlopen bij Max Crowdfund. Je investeert samen met andere beleggers in de lening die hiervoor nodig is. Het complete plan dat bij de benodigde investering hoort is direct zichtbaar, zodat je zelf een weloverwogen keuze kunt maken. Meedoen kan al vanaf 100 euro. “Wij zorgen ervoor dat ook de mensen die niet in het geld zwemmen, kunnen profiteren van vastgoed”, legt CEO Felix Berkhout uit. Met zijn 25 jaar ervaring in de branche mag hij gerust de senior van het stel worden genoemd. Samen met de directie telt het bedrijf een grote internationale vastgoedervaring. Een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kreeg Max Crowdfund dan ook al vroeg in zijn bestaan.

Een hoog rendement kan wél zonder hoog risico

“We zijn echt vanuit eigen frustratie begonnen met Max Crowdfund”, vervolgt Berkhout. “Een hoog rendement gaat doorgaans gepaard met een hoog risico. En dan kom je al snel uit bij schimmige fondsen en dito managers, in een ondemocratische beleggingswereld. Met alle bijkomende frustraties van dien. Wij vroegen onszelf af: ‘Hoe kun je zekerheid en een mooi rendement wél samen laten gaan?’ Het antwoord vonden we in stenen. Of beter gezegd, in stenen als onderpand. We bieden een goed rendement van vaak wel 10 tot 12 %. Op dit moment is het gemiddelde rendement over alle leningen op ons platform maar liefst 9,53%. Omdat we de stenen als onderpand op de investering bieden en nooit meer dan 90% van de executiewaarde uitlenen is het risico uiterst laag. Zet dat maar eens af tegen sparen bij de bank, investeren in een schommelend fonds of in de volatiele cryptomarkt. Daarnaast bieden we enkel projecten aan waar we zelf volop in mee-investeren. Als bedrijf én als medewerkers. Allemaal.” Julia knikt. “Heel eerlijk? Vrienden om me heen hebben het veelal over NFT’s en crypto, maar ik stel altijd de vraag terug: ‘weet je wérkelijk wat je doet?’

Doordat er meerdere investeerders beleggen in panden zijn kleine bedragen al voldoende om mee te kunnen doen. Het enige wat je hoeft te doen is je inschrijven, een project uitkiezen dat je aanstaat en daarin investeren. Geen gedoe met notarissen, makelaars of aannemers. Daarna kun je maandelijks je rente binnen zien komen. “Luiheid en rendement gingen nog nooit zo makkelijk samen”, zegt Berkhout lachend.

Skin in the game

De medewerkers van Max Crowdfund investeren zelf volop mee. Zoals Julia dus, die ook bij iedere lening - voor zover haar vermogen dit toelaat - mee-investeert. “Dat hóeven de medewerkers zeker niet hoor,” zegt Berkhout. “Maar ze zien dat het werkt, dus investeren ze graag mee. Dat doet ook iets met de motivatie en de interesse in de vastgoedwereld. Iedereen is er met hoofd én hart mee bezig.”

Vaagheid is voorgoed verleden tijd

“We winden er geen doekjes om: natuurlijk willen wij ook geld verdienen. We zijn ondernemers. Daarom rekenen we een maandelijkse vergoeding van 0,1 procent over het uitstaande investeringsbedrag en dit staat allemaal netjes op onze tarievenpagina. Dus geen verborgen kosten, maar volledig transparant. Maar we willen vooral dat ook anderen geld verdienen en dat de gebrekkige transparantie in de beleggingswereld verleden tijd wordt. Én dat er gelijke kansen zijn. Met het Max Crowdfund platform maken we dat mogelijk. Het was hoog tijd. Daarnaast is het gewoon al heel leuk dat beleggen in vastgoed nu zo eenvoudig is en eigenlijk voor iedereen bereikbaar. Daar was het ons om te doen.”

Klein beginnen

“Je kunt altijd klein beginnen om te kijken hoe en of het werkt en of het bevalt”, zegt Berkhout. “En je bepaalt helemaal zelf of je wellicht meer wil investeren om nóg meer rendement te behalen. Vertrouwen moet groeien en dat is heel normaal. Je kunt je eigen portfolio samenstellen van projecten waarin je investeert. De ervaring leert dat je begint met één investering en je met de tijd een mooie portefeuille opbouwt met een gerust gevoel. “