Zo maak jij je huis klaar voor de zomer

Cocoonen onder een dekentje op de bank met de kaarsjes aan is in de koude, donkere maanden heerlijk. Maar zeg nu zelf, het is vooral fijn als het niet gewoon wordt. Gewoon is immers ook weer saai. Hoe lekker is het dat je nu na de winter weer kunt genieten van meer licht, zon en lange avonden in de tuin (of op je balkon)?!

Bloemen en groen

Buiten staat alles weer in bloei, maar binnen verdient net zo goed meer kleur en geur. Gelukkig is er een trend die daar helemaal bij past, weten de interieuradviseurs van Piet Klerkx: blad en bloem. Kies voor een bank of gordijnen met bloemenprint, een botanisch karpet of fleurige accessoires.

Vergeet ook niet wat groen toe te voegen. Olijfgroen is een trendkleur dit jaar en dat snappen we wel: groen staat voor rust en uit onderzoek blijkt zelfs dat de kleur een gevoel van geluk geeft. Dat geldt overigens niet alleen voor de kleur zelf, maar ook voor echt groen in huis. Haal de natuur naar binnen door planten in de woonkamer te zetten. Kies voor een mooie pot met een grote plant als blikvanger. Planten en bloemen mogen zeker ook in de slaapkamer en de badkamer; in alle ruimtes doet een beetje groen wonderen.

Natuurlijke luxe

Naast groen is de trend natuurlijke luxe ideaal om je huis een zomerse look te geven, aldus de interieuradviseurs van Piet Klerkx. Het draait vooral om de combinatie van veel lichte kleurstellingen en natuurlijke materialen. Een lichte groentint mag ook, bijvoorbeeld gecombineerd met bruintinten en wit. Kies daarbij voor karakteristiek hout en rijke stoffen. Op een zonnige dag met de ramen open en een zacht briesje heb je een instant zomergevoel.

Wil je niet meteen een enorme make-over? Ook met een kleine aanpassing kun je een fris gevoel voor het nieuwe seizoen creëren, bijvoorbeeld door voor één kleurrijke eyecatcher te kiezen. Ga voor een meubel in bijvoorbeeld blauw, terra of okergeel, of kies - als je echt geen nieuw bed, bank of stoel nodig hebt - voor een accessoire in die kleur. En voilà, je interieur is zomerproof!

Geïnspireerd geraakt en nu benieuwd welke meubels en accessoires goed passen in jouw huis? Piet Klerkx heeft wooninspiratie voor elke woonstijl en budget. Bij de grootste woonspecialist van Nederland vind je meer dan 50.000 producten van 150 merken. Check hier welke winkel bij jou in de buurt is.