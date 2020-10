Enthousiaste reacties op lancering iPhone 12

De nieuwe iPhone is er in vier smaken. Namelijk de iPhone 12, iPhone 12 mini, de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Met de miniversie heeft Apple voor het eerst een kleinere variant van zijn telefoon uitgebracht. Deze smartphone heeft een kleiner beeldscherm waar de andere varianten allemaal juist een groter scherm hebben dan we van de iPhones waren gewend.

OLED

Over het beeldscherm gesproken, daarover zijn de meeste fans het wel eens. Het scherm is zeker een toegevoegde waarde doordat er is overgestapt op de OLED-techniek, die ook in steeds meer televisies wordt toegepast.

OLED staat garant voor een helder beeldscherm dat contrasten beter weergeeft. Bij OLED is zwart ook echt zwart. Hierdoor is het contrast sterker en dat is bij games, foto’s en video’s een dikke plus! Voor films biedt een OLED-scherm ultiem beeld. Zelfs scènes in het donder zijn op je iPhone hierdoor uitstekend te zien. Netflixen op je telefoon wordt op deze manier nog leuker.

De modellen

De verschillende modellen van de iPhone zorgen ervoor dat er voor iedere gebruiker wel een fijn toestel tussen zit. Misschien wel het grootste nieuws, was de kleinste versie. In een wereld waar veel smartphones juist zwaarder, groter en dikker worden is de iPhone 12 Mini goed nieuws voor diegenen die graag een kleine iPhone willen, maar dan wel eentje met het moderne design. De Pro varianten zijn weer uitermate geschikt voor mensen die graag met hun smartphone professioneel ogende foto’s en video’s maken.

Camera

Bij de introductie van een nieuwe smartphone wordt er altijd reikhalzend uitgekeken naar de mogelijkheden van de camera. En ook wat dat betreft zijn er vrijwel alleen maar positieve geluiden te horen. Vooral de Pro versies kunnen weleens gaan zorgen voor waanzinnig mooie foto’s en video’s.

De 12 Pro heeft een cameramodule met drie lenzen: een tele-, groothoek- en ultragroothoeklens. Apple heeft er daarbij voor gezorgd dat er bij weinig licht alsnog supergave foto’s gemaakt kunnen worden. In het donker foto’s maken is normaal gesproken lastig, maar met deze camera is dat een makkie. Nieuw op de Pro-smartphones is verder de LiDAR-sensor die helpt om diepte te zien. Dit is geschikt voor augmented reality (AR). AR brengt de echte en een virtuele wereld samen. Met die techniek kun je bijvoorbeeld via een bijpassende app een persoon of voorwerp in een ruimte projecteren en is te zien hoe een kledingstuk staat of hoe een meubelstuk in je interieur past.

Sneller internet

De iPhone 12 is geschikt voor het nieuwe snellere internetnetwerk 5G en is daarmee de eerste iPhone met ondersteuning voor 5G. De Mini is nu volgens Apple zelf de kleinste, dunste en lichtste 5G iPhone ter wereld.

Geinig

Apple is ook nog met een geinige gadget gekomen op de nieuwste iPhone, die veel fans wel kunnen waarderen. Achter in de iPhone 12 zit namelijk een magneet die gebruikt kan worden om een draadloze magneetlader te verbinden. Ook is het mogelijk om daar speciale accessoires aan te bevestigen, zoals hoesjes of opbergvakjes voor betaalpassen.

Lovend

Wereldwijd is er lovend gereageerd op de nieuwe smartphone, die je bij KPN snel kunt aanschaffen. De toestellen zijn er in de kleuren zwart, wit, rood, groen en blauw. Wie als eerste bestelt, heeft de nieuwste parel van Apple ook als eerste in huis. Je kunt namelijk nu al je mailadres achterlaten. Dan krijg je een seintje zodra je daadwerkelijk kunt bestellen.

MB’s delen

Tenslotte nog een laatste tip voor wie voornemens is de nieuwste iPhone te kopen. Wie meerdere KPN Mobiel abonnementen op hetzelfde adres heeft, kan MB’s delen. Dus stel dat jijzelf voor de iPhone 12 gaat in combinatie met een abonnement, dan kun je jouw oude iPhone doorschuiven naar iemand anders binnen je gezin met een extra Sim Only abonnementje. Op die manier kan diegene onbeperkt MB’s delen met jou.

Wie als een van de eersten de iPhone 12 wil hebben, kan deze nu bij KPN bestellen.