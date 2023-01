Bijzondere vakantie gegarandeerd: met de trein door Zwitserse Alpen

Wie zegt dat je ver moet reizen om midden in de prachtige natuur te vertoeven? Indrukwekkende bergen, meren van helderblauw water en een groen landschap dat zo uit een film lijkt te komen; je vindt het allemaal in Zwitserland. Je moet maar net weten waar je wezen moet.

Zwitserland is het ideale vakantieland voor wandelaars of mensen die tot rust willen komen in een prachtige omgeving. Wandel door de Alpen in de frisse berglucht en met het geluid van kabbelende beekjes op de achtergrond. Ondertussen zie je de mooiste vergezichten: wat dacht je van het uitzicht op de hoogste top van de Alpen, de Mont Blanc? Of het plaatsje Saas-Grund, dat ook wel bekendstaat als de ‘Parel in de natuur’?

Mont Blanc is 4809 meter hoog, wat het de hoogste top van de Alpen maakt. Ⓒ Getty Images / Cavan Images RF

Comfortabel reizen met uitzicht op de bergen

Zwitserland heeft veel te bieden. Waarom zou je naar één plek gaan, als je makkelijk meerdere bestemmingen kunt afvinken? De beste manier om de Zwitserse Alpen te ervaren, is met de bus en trein. Zo reis je comfortabel, zonder zelf iets te hoeven regelen én kun je onderweg genieten van de eindeloze Zwitserse landschappen.

Bij Bolderman is de reis al helemaal voor je uitgestippeld. Zo kun je acht dagen naar de Zwitserse Alpen met als bonusuitstapjes een ritje met de Glacier Express en de Mont-Blanc Express. Dat zijn bijzondere ervaringen an sich: de treinen rijden door de bergen, waardoor je het landschap vanuit een uniek oogpunt kunt bewonderen.

Pittoreske dorpen en culinaire hoogstandjes

Waar je onderweg zoal zult vertoeven? Aan de voet van de Matterhorn vind je Zermatt, een bijzonder dorpje. Het is sinds 1961 autovrij, wat betekent dat een paard en wagen op straat niet ongewoon is. Het pittoreske en rustige dorpje Disentis is de woonplaats van een van de oudste benedictijner kloosters van Europa en staat bovendien bekend om de heerlijke gerechten die de lokale restaurants te bieden hebben. Saas-Grund wordt niet voor niets de ‘Parel in de natuur’ genoemd. Het ligt in het hart van de Saastal, is omringd door witte bergtoppen en meren.

Zermatt is het hoogste en grootste skigebied ter wereld. Het gaat letterlijk grenzen over: een deel van het skigebied ligt in Italië. Ⓒ Getty Images

Wil je na het moment van boeken het liefst zo weinig mogelijk regelen? Dan is deze reis al helemaal ideaal. Je vervoer, verblijf, excursies en reisschema zijn allemaal geregeld. Het enige dat jij hoeft te doen, is instappen en van je vakantie genieten. Kijk voor meer informatie en bestemmingen op Bolderman.nl.