Het is weer winterjassenweer: 5 favoriete modellen

De beste tijd om een winterjas te scoren? Nou, nu! Er is momenteel nog voldoende keuze en als er één ding is waar je in ons kikkerlandje zeker weten plezier aan gaat beleven de komende maanden, dan is het een fijne winterjas. Eentje waarbij je niet hoeft na te denken of -ie tegen de regen, wind of sneeuw kan, maar die je in alle weersomstandigheden warm en droog houdt. Oók als je hard fietst bij een gure tegenwind.

Een leven lang mee

Als er één merk is dat heeft begrepen hoe je comfort combineert met functionaliteit en een tijdloos model, dan is het Fjällräven. Dit Zweedse merk baseert zijn technologie op jarenlange ervaring met koude, natte, Scandinavische winters. Niet zo gek dus dat ze expert zijn op dit gebied. Ook fijn: alle modellen zijn verkrijgbaar in zowel mannen- als vrouwenmaten.

Al hun jassen zijn ontworpen met het uitgangspunt dat ze een leven lang meegaan. Niet alleen een duurzame gedachte, maar ook prettig omdat je zeker weet dat je een tijdloos model scoort. Een oversized pufferjack is óók leuk, maar over een paar jaar weer uit de mode. De vijf modellen die wij hieronder selecteren, zijn niet trendgevoelig: daar ben je over een paar jaar nog net zo blij mee als nu.

Voor alle weersomstandigheden

Dit model, de Visby 3 in 1, is ‘the new kid on the block’ in de winterjassencollectie van Fjällraven. De ideale jas als je geen idee hebt wat voor weer het wordt. De buitenjas bestaat uit 2 lagen waarvan de buitenste waterdicht is en de binnenjas is lekker warm. Ze zijn apart van elkaar te dragen, maar je kunt ze ook aan elkaar ritsen voor een heerlijk warme en waterproof jas. Ook aan duurzaamheid is gedacht: de jas is geïmpregneerd met PFC-vrije middelen en de isolatie van de binnenjas is gemaakt van gerecycled materiaal.

Casual jack voor elke dag

Met de Skogsö Padded Jacket kun je eigenlijk de plank niet misslaan. Een casual jas voor dagelijks gebruik, maar wel met genoeg kwaliteiten om je ook behaaglijk warm te houden tijdens wandelingen in de natuur. Deze klassieker onder de winterjacks is nu al heerlijk om te dragen in de herfst, maar gaat je ook warm houden tijdens een winterse sneeuwbui.

Ideale parka voor warme bovenbenen

Ook zo’n hekel aan ijskoude, vochtige ochtenden waarop je zadel nog nat is en je de eerste tien minuten zitten de verkleumen op de fiets? Totdat je het warm krijgt van het fietsen, maar dan eigenlijk weer té warm? De Kiruna Padded Parka W is dan alles wat je zoekt. Een simpel design, mooi slim fit en hij houdt vanwege de lengte ook je benen heerlijk warm. Ideaal dus voor die koude winterochtenden op de fiets. Je gaat er niet in zweten, want de jas is licht gevoerd met ademend materiaal.

Sneeuw en ijs: klaar voor de expeditie

In sommige weersomstandigheden heb je net dat beetje meer nodig. Ga je op reis of wil je voorbereid zijn op een winter vol sneeuw en ijs? Dan is de Expedition Down Lite Jacket de jas waar je naar op zoek bent.

Het ontwerp is gebaseerd op de iconische Expedition Down Jacket van Fjällraven uit 1974, alleen is dit jack lichter en gemaakt van duurzamer materiaal, zoals recyclede polyamide.

Klassiek jack met tijdloos model

Op zoek naar klassieke, tijdloze jas, maar wel eentje die je warm houdt? De nieuwe Övik Wool Padded Jacket is een heerlijke jas die je elke dag kunt dragen. Geïsoleerd met wol dat een bijproduct is van de Zweedse vleesindustrie en gemaakt van gerecycled polyester en organisch katoen, voor extra ecopunten. Ook fijn: de jas kraakt niet als je beweegt, dus mocht je een vogel- of wildlifespotter zijn, dan is dit jouw jas!

Benieuwd naar de hele collectie van Fjallraven? Vind jouw favoriete winterjas hier