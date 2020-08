‘Werkzoekenden zien vaak niet alle mogelijkheden’

In hoeverre is het werk bij UWV veranderd sinds de opmars van het coronavirus?

“In het begin van de coronacrisis was het druk. We zagen vanaf medio maart landelijk een enorme toename van werkloosheid. Maar in Helmond, waar ik werk, was het lang niet zo erg als in de Randstad. Daar vielen grote bedrijven echt om, terwijl in Brabant jongeren hun (bij)baantje kwijtraakten. Inmiddels zien we dat in bepaalde sectoren de vacatures weer toenemen.”

Wat kan UWV betekenen voor een werkzoekende?

“Heel veel! Dat hangt ook af van wat iemand nodig heeft. Niet iedereen is zelfredzaam en kan op eigen kracht een andere baan vinden. Soms komen mensen echt teleurgesteld en verdrietig bij ons binnen. Ze willen hun verhaal kwijt, zijn soms boos. In zo’n geval kijken we samen waar de mogelijkheden liggen. Daarvoor zetten we onder meer competentietesten in. Mensen zijn vaak negatief over zichzelf en door zo’n test zien ze hun meerwaarde in voor een werkgever. Soms is de uitkomst van een competentietest verrassend. Iemand die altijd administratief werk heeft gedaan, blijkt dan eigenlijk heel creatief te zijn. Dan ga je dus ook naar andere beroepen kijken. Daarnaast helpen wij mensen met het op orde maken van het cv en met sollicitatietips, organiseren webinars en adviseren we over bij- en omscholing.”

Is er iets veranderd in de omscholingsmogelijkheden ten opzichte van de pre-coronatijd?

“We merken dat we meer scholingsverzoeken krijgen. In de horeca is er nu bijvoorbeeld best veel werk, maar dat is toch vaak seizoensgebonden. Je ziet dat mensen denken ‘hoe zit dat in het najaar?’ Ze denken aan hun toekomst. Overigens doen wij alleen aan omscholing als het om kansrijke beroepen gaat. Dus we scholen om naar beroepen waarvan wij denken dat daar werk in te vinden is. We kunnen dus bijdragen als de scholing aan die voorwaarden voldoet.”

In welke branches liggen nu juist de mogelijkheden?

“Dan moet je denken aan bijvoorbeeld zorg & welzijn, ICT, logistiek, transport en techniek. Het coronavirus brengt ook kansen met zich mee. Neem nou de elektrische fietsen. Die zijn booming. Maar daar zijn wel onderhoudsmonteurs voor nodig. Als je nu fietsenmaker wil worden, maak je echt een goede kans op werk.”

Zien werkzoekenden die kansen ook?

“Niet altijd. Mensen zijn vaak negatief over zichzelf. Denken dat ze niets anders kunnen dan wat ze deden. Wij zetten ons in om ze weer op de rit te krijgen en te laten zien waar die kansen liggen. En dat lukt vaak genoeg. Verhalen van anderen die een passende baan hebben gevonden, geven ook energie en positiviteit.”

Je hoort vaak dat vijftigplussers het moeilijk hebben. Waarom? Zijn vijftigplussers niet een beetje té mistroostig over hun kansen op de arbeidsmarkt?

“Absoluut! Maar ook vijftigplussers zien zelf de werkmogelijkheden niet altijd. Bovendien zijn ze vaak te bescheiden. Ze denken dat hun kwaliteiten heel normaal zijn, wat niet zo is. Hun kwaliteiten zijn door hun ervaring juist bijzonder waardevol. Vijftigplussers zijn soms slachtoffer van hun eigen gedachten en nemen dat denkbeeld mee naar een sollicitatie. Jammer en onnodig. Wij zijn er om die gedachten en houding om te buigen.”

Dus het is voor vijftigplussers niet anders op de arbeidsmarkt?

“Nou, dat zeg ik niet. Natuurlijk zijn er hindernissen. Je ziet in tijden van een crisis dat werkgevers zich anders opstellen. Die willen het onderste uit de kan en vragen om een hbo-diploma of meer. Veel vijftigplussers hebben een hogere functie omdat ze zich in een bedrijf hebben opgewerkt, maar geen papiertje. Het is triest als je steeds om die reden wordt afgewezen. Dat vind ik ook frustrerend. Ik laat me ook niet zomaar afschepen, zoek contact met zo’n werkgever. En dat helpt. Als een werkzoekende dan tóch wordt aangenomen, maak ik echt een dansje op de werkvloer.”

Het coronavirus zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt er plotsklaps anders uitziet. Het aantal werkzoekenden neemt toe. UWV is belangrijker dan ooit. Deze instantie zorgt voor een tijdelijke uitkering bij baanverlies en helpt werkzoekenden een nieuwe baan te vinden. UWV helpt onder meer bij omscholing, het op orde brengen van het cv en geeft sollicitatie- en presentatietrainingen. In de serie Wat werkt voor jou portretteren we onder anderen werkzoekenden. We laten zien waar de kansen liggen en inspireren en motiveren werkzoekenden met echte verhalen.