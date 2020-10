Ontslag door corona: ‘Voor ik het wist, had ik een andere baan’

Wat deed jij en waarom kwam er een einde aan die baan?

“Ik werkte twee jaar lang op de afdeling verkoopadministratie van een autobedrijf. Mijn contract liep af en de crisis duurde maar voort. Ik voelde het aankomen. Het werd steeds rustiger en zelfs in het verminderd aantal uren in het corona-rooster kreeg ik mijn werk makkelijk af. Mijn contract werd dus niet verlengd.”

Hoe erg vond je dat? Was dit altijd wat je had willen doen?

“Nee, dat niet. Als klein meisje droomde ik vooral van een gezin en als ik over werken nadacht, wilde ik wel leidinggeven. Maar het was een ontzettend leuke baan, met heel lieve collega’s. Het was gewoon een fijne werkgever. Ze vonden het ook jammer dat ze mij moesten laten gaan.”

Zat je lang in de put?

“Nou, ik ben vaker mijn baan kwijtgeraakt en ik hield altijd vertrouwen dat het wel goed zou komen. Maar deze keer, met corona, voelde het anders. Ik wilde ook heel graag parttime werken, dus ik voorzag dat het weleens moeilijk zou kunnen worden.”

En? Hoe moeilijk werd het?

“Dat viel uiteindelijk dus reuze mee. Ik heb maar drie maanden zonder baan gezeten! Voor ik het wist, kon ik alweer aan de slag.”

Wat doe je nu en hoe is dat gekomen?

“Ik kwam in contact met UWV. Eerst ging dat online. Maar ik houd daar persoonlijk niet zo van. Ik vind dat wat afstandelijk. Dus ik heb een mail gestuurd met de vraag welke richting ik op kon. Daaruit volgde een afspraak voor een telefonisch gesprek. En dat was heel fijn. UWV wordt vaak in verband gebracht met negativiteit, met werkloosheid en uitkeringen. Maar er werken daar mensen die erg met jouw lot begaan zijn. Je bent daar een mens, geen nummer. Ik heb anderhalf uur met ze gesproken. Door dat gesprek en een competentietest die ik thuis deed, kwamen we er samen achter wat ik zou willen en waar ik goed in ben. Ik wilde graag voor een maatschappelijke organisatie werken, waar ik het zo naar m’n zin zou hebben dat ik er wat langer zou willen blijven. En terwijl ik me nog aan het oriënteren was, werd ik gebeld over een vacature bij WNK Personeelsdiensten. Echt iets voor mij, vonden ze. Ik moest alleen wel diezelfde dag nog reageren. Dat heb ik gedaan en een week later mocht ik op gesprek komen. Ik werd gelijk aangenomen.”

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.

Lachend: “Ja hè. Maar het is toch echt waar. Het is razendknap dat die mensen van UWV zo goed kunnen inschatten wat bij jou past. Zij vonden mij een goede kandidaat voor deze baan en daar hadden ze dus kennelijk gelijk in. En dat was voor mij al de tweede keer dat ik via UWV aan een baan ben gekomen. Ze zien het gewoon heel goed.”

Moest je nog omscholen of een cursus doen?

“Nee, ik ben me nu eerst goed in de materie aan het inwerken en mocht het nodig zijn, ben ik zeker bereid om dat te doen. Ik werk parttime, dus daarnaast kan ik me nog verder ontwikkelen. Maar nu stort ik me eerst volledig op deze nieuwe baan.”

Zou je zonder hulp aan deze baan hebben gedacht die je nu doet?

“Nee, totaal niet. Ik had nooit aan deze baan gedacht en had ‘m ook nooit gevonden, Sowieso zie je natuurlijk niet alle vacatures en er staan soms termen in een vacature die je niet eens kent. Daar sla je dan ook niet op aan. Het is dus goed om hulp te zoeken. Je ontdekt zo beter wat je wil en kan. UWV heeft natuurlijk een veel betere kijk op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt dan jijzelf.”

Wat wil jij graag meegeven aan werkzoekenden?

“Je mag echt wel even bij de pakken neerzitten als je je baan verliest. Er overkomt je natuurlijk wel iets. Maar blijf er niet te lang in hangen. Schrijf je zorgen van je af aan UWV en ga in gesprek met ze. Als je echt wil, kan er heel veel!”

Het coronavirus zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt er plotsklaps anders uitziet. Het aantal werkzoekenden neemt toe. UWV is belangrijker dan ooit. Deze instantie zorgt voor een tijdelijke uitkering bij baanverlies en helpt werkzoekenden een nieuwe baan te vinden. UWV helpt onder meer bij omscholing, het op orde brengen van het cv en geeft sollicitatie- en presentatietrainingen. In de serie Wat werkt voor jou portretteren we onder anderen werkzoekenden. We laten zien waar de kansen liggen en inspireren en motiveren werkzoekenden met echte verhalen. Wil je weten wat voor jou werkt? Ontdek hier wat UWV voor jou kan betekenen.