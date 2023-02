Meer vrijheid maar ook meer risico’s: waar moet je op letten als ondernemer

Het aantal zelfstandigen en zzp’ers in Nederland is de laatste tien jaar sterk gestegen, van 894.000 in 2013 tot inmiddels circa 1,1 miljoen. Ongeveer een derde (29%) van alle starters kiest voor ondernemen naast een baan in loondienst. De sectoren gezondheid, welzijn en zorg zijn het populairst: 15 procent van de parttime starters is hierin werkzaam.

De meeste mensen kiezen voor het ondernemerschap, omdat ze hopen op meer inkomsten, meer vrijheid en meer zelfstandigheid. En vooral, zo blijkt uit het Startersonderzoek van Interpolis, om werk te doen dat ertoe dóet.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat veel starters hun nieuwe zelfstandigheid door een roze bril bekijken en allerlei risico’s niet zien of negeren. Zo brengt minder dan de helft van alle starters (48%) vooraf de risico’s in kaart. Bijna 40 procent van alle fulltime ondernemers heeft geen enkele verzekering voor de nieuwe onderneming; bij parttimers is dat zelfs 56 procent.

Samen genoeg uren

Anne Mattheeuwse (27) en Kris van Agt (29) begonnen net als zo’n 30 procent van alle starters hun winkel De Eerlijckheid in Oirschot naast een parttime baan. Anne switchte van fulltime bewegingsagoog naar 16 uur werken in een verzorgingshuis en Kris werkt nog 24 uur als online marketeer voor een regionale dierenspeciaalzaak. “Zo hebben we samen genoeg uren vrij om onze winkel te runnen.”

Vanuit hun verpakkingsvrije ‘zero waste’ winkel verkoopt het stel duurzame alternatieven voor alledaagse producten. “Deels zelfgemaakt: van biologische levensmiddelen en duurzame huishoudelijke middeltjes tot puur natuurlijke huidverzorgingsproducten. We willen het mensen makkelijker maken om voor duurzaam te kiezen.”

Spannende start

Voor Anne is de winkel een thuiswedstrijd. “Hier hadden mijn ouders vroeger tientallen jaren een snoepwinkel, De Heerlijckheid. Een aantal jaren was het pand verhuurd, maar eind 2021 zegde de huurder op.” De ouders van Anne vroegen aan het stel of zij interesse hadden. Kris: “We hebben elkaar heel even aangekeken; ik was net van baan veranderd, dus spannend was het wel. Toen zeiden we: we gaan ervoor!”

Tijd voor een gedetailleerd businessplan en gesprekken met de bank was er niet. In plaats daarvan keerden de twee hun spaarpot om en gingen ze voor tips en advies langs bij soortgelijke winkeliers in Nederland en België. Op 22 april 2022 - Earth Day – ging de winkel open.

“De naam De Eerlijckheid is een vrolijke verwijzing naar de vroegere snoepwinkel en een duidelijke belofte”, aldus Anne. “Hier vind je eerlijke producten met een eerlijk verhaal. We bieden klanten graag de mogelijkheid om duurzamer te kopen. Want één natuurlijk zeepje of één verpakkingsvrij product maakt het verschil niet, maar als we het allemaal doen wél.”

Slim verzekerd

Hun keuze voor parttime werken en ondernemen bevalt goed. “Het was natuurlijk spannend of de winkel snel genoeg zou opleveren”, blikt Anne terug. “Inmiddels draaien we goed, maar we kunnen er nog niet met ons tweeën van leven. Daar werken we aan.”

Ook parttime ondernemen brengt risico’s met zich mee. Daarom keken Anne en Kris samen met hun verzekeringsadviseur naar alle ondernemersrisico’s. Die bleken gelukkig mee te vallen. “We hoefden alleen de winkel en de inventaris te verzekeren, dat scheelt.” Wanneer ze zouden besluiten om fulltime te ondernemen, is het zaak om alles opnieuw te bekijken. En ook andere risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en voorraad, mee te wegen en eventueel mee te verzekeren.

Hoe ziet het stel de toekomst? Kris: “Er komen nog elke dag nieuwe klanten bij. We hebben tijd, en we hoeven geen twee, drie vestigingen. Het is al prachtig als we samen dit winkeltje kunnen runnen en daarmee de kost verdienen. Liefst met een bakfiets erbij voor de bezorging. Dat is wel onze droom.”

