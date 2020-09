Vandra koos voor de zorg: ‘Soms straal ik helemaal’

Wat deed je uiteindelijk besluiten om een andere weg in te slaan?

“Ik zat in de detailhandel. Verkocht keukens, bouwde ze ook in. Daarvoor had ik in de vloeren- en gordijnenhandel gezeten. Maar ik had nooit het gevoel dat dat echt was wat ik wilde. Toen mijn werkgever zonder iets te zeggen mijn contract niet verlengde en op zoek ging naar een jonger iemand, was ik er wel klaar mee. Ineens zat ik thuis met een uitkering.”

Wist je meteen wat je wilde gaan doen?

“Nou, eigenlijk heb ik altijd al wel in de zorg willen werken. Ik kwam vroeger alleen nooit door de sollicitaties heen. Maar door gesprekken met UWV kwam ik erachter dat ik dat toch echt wel heel graag wilde doen. Thuiszitten was in ieder geval helemaal niets voor mij. UWV heeft mij vervolgens enorm geholpen en geregeld dat ik bij Rivas Zorggroep op gesprek mocht komen.”

Dat klinkt wel heel makkelijk.

“UWV was tijdens de gesprekken overtuigd geraakt van mijn enthousiasme voor de zorg en wist daardoor Rivas te overtuigen mij op gesprek te laten komen. Dat ging zo goed dat ik de enige plek die nog beschikbaar was voor een leer- en werktraject kreeg toegewezen. Rivas betaalt mijn opleiding en ik krijg salaris. Ideaal vind ik, want op deze manier leer je toch het snelst. Ik word opgeleid tot Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg, red.) in de wijkverpleging en kom bij de mensen thuis over de vloer. Ik help onder meer met het wassen en aankleden. Je loopt eerst met een collega mee en nu nog steeds kan ik altijd voor advies bij mijn collega’s terecht.”

Is het niet heel spannend als je voor de eerste keer in je eentje bij iemand thuiskomt?

“Ja, dat vond ik wel. Maar de mensen waar je komt zijn ontzettend lief en behulpzaam. Ze weten wat er moet gebeuren en helpen waarmee ze kunnen. Het is ontzettend dankbaar werk en het geeft heel veel voldoening. Het is niet alleen maar het verzorgen. Bij wie je ook thuiskomt, ze zijn altijd blij dat je er bent. Velen zitten toch alleen thuis en op deze manier hebben ze dan even een gezellig praatje en een luisterend oor. Je maakt het verschil voor de cliënten. Zelfs terminale patiënten glunderen als ze me zien. Sommigen zeggen dat ik hun zonnestraaltje in huis ben. Als ik dat hoor, dan straal ik inderdaad helemaal.”

Hoe was jouw ervaring met UWV?

“Die was ontzettend positief. De medewerkers hebben veel aandacht voor je en door de gesprekken die ik daarmee heb gevoerd, kwam ik erachter dat de zorgsector echt iets voor mij is. Ik was eerst nog onzeker en dan is het heel fijn dat je erover kunt praten. Dat ze mij daarna zo hebben geholpen en dat plekje bij Rivas gunden, is natuurlijk helemaal geweldig. Ik heb trouwens nog steeds contact met de mensen van UWV.”

Je kunt wel aan jou horen dat je heel blij bent met je uiteindelijke keuze

“Ja, ik loop soms echt te glunderen. Wat ik al zei, dit werk geeft zoveel voldoening. Daarnaast is geen dag hetzelfde. De cliënten verschillen, de routes die je aflegt verschillen. Het is dus heel afwisselend werk. Ik had het eigenlijk eerder moeten doen, ik voel me zo thuis in deze baan. Aan de andere kant heb ik in de detailhandel ook veel geleerd over communicatie wat ik nu kan gebruiken. Qua salaris biedt dit werk niet hetzelfde als de detailhandel, maar daar krijg je heel veel belangrijkere zaken voor terug. Uiteindelijk wil ik doorgroeien naar verpleegkundige.”

Heb je nog een boodschap voor mensen die hun baan verliezen of het gewoon niet meer zien zitten op hun huidige werkplek?

“Ga niet bij de pakken neerzitten en omarm de hulp die je bij UWV kunt krijgen. Ontdek samen wat jouw passie is. Dan kan het heel snel gaan en heb je misschien zo weer een nieuwe en misschien veel leukere baan gevonden. En denk eens aan de zorg. Ik ben er in ieder geval heel blij van geworden.”

