Stella (6): ‘Auto’s kunnen de lucht minder vies maken’

“Er zit een raar luchtje aan auto’s”, vindt de zesjarige Stella. Dat komt door vieze uitlaatgassen, is haar verteld, maar: “Er zijn ook auto’s waar je een stekkertje instopt. En dan stinken ze niet.”

Waterstof

Stella heeft natuurlijk gelijk – en los van het feit dat uitlaatgassen stinken, weten we inmiddels allemaal dat ze schadelijk zijn. Toyota investeert daarom al jarenlang flink in nieuwe batterij- en waterstof-elektrische oplossingen. Het doel is dat rond 2030 alle nieuwe auto’s die door de fabrikant verkocht worden geen CO2-uitstoot hebben. Het concept van op waterstof rijden, is nieuw voor Stella: “Maar water kun je drinken, dus dan is het ook goed voor het milieu.”

Sterker nog: auto’s die op waterstof rijden, filteren de lucht. Hoe dat werkt? Waterstof reageert met zuurstof uit de buitenlucht. Tijdens dat proces ontstaat energie in de vorm van elektriciteit, en het water wordt weer uitgestoten door de uitlaat.

Schoner dan de buitenlucht

Dit proces werkt het beste met zuurstof die zo puur en schoon mogelijk is. Bij onzuivere lucht werkt de brandstofcel in de auto minder goed. Daarom heeft de Toyota Mirai een dubbele luchtfilter.

Het resultaat: schadelijke stoffen, zoals onder andere fijnstof, worden uit de lucht gefilterd. De lucht die de auto verlaat, is dus schoner dan de buitenlucht. Maar ook de lucht in de auto zelf is schoner.

Meer chocola

Je zou kunnen zeggen dat een waterstofauto als een stofzuiger werkt. Of, zoals Stella het samenvat: “Die auto’s maken de lucht dus minder vies.”

Als het aan haar ligt, bestaan er als zij later groot is alleen nog maar auto’s zonder uitlaatgassen. Wat dat betreft kan ze opgelucht ademhalen, want als het aan Toyota ligt, worden er in 2030 wereldwijd al 3,5 miljoen voertuigen zonder enige schadelijke uitstoot verkocht.

Op de vraag of Stella nog meer wensen heeft voor de toekomst, is ze duidelijk: “Meer chocola voor iedereen.”

OVER TOYOTA

Toyota introduceerde in 1997 al de eerste hybride elektrische auto (de Prius), waarmee het bedrijf zichzelf op de kaart zette als leider op het gebied van elektrificatie. In 2015 kwam de eerste Mirai, die via een brandstofcel op waterstof rijdt. Dankzij innovaties op het gebied van hybride-, plug-in hybride, waterstof- en batterij-elektrisch is duurzaam rijden nu al voor iedereen toegankelijk.