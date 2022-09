In kleine stapjes naar meer bewegen

Han de Hair is opgeleid als gymleraar en werkt als fitnessondernemer. Ook is hij een van de coaches in de app AH FoodFirst Leefstijlcoach. Bewegen is voor Han zo vanzelfsprekend als ademhalen.

“Ik doe minimaal drie keer per week aan cardiovasculaire training, zoals hardlopen en fietsen”, vertelt de sportieve ondernemer over zijn eigen beweegritme. “Deze trainingen duren altijd langer dan een uur. Verder doe ik minimaal twee keer per week aan krachttraining.”

Han is daarnaast voor zijn werk veel in beweging, dat is natuurlijk lang niet bij iedereen het geval. Ongemerkt zitten wij, zeker degenen met een zittend beroep, toch vaak lang stil. Als we dan ook nog eens met de auto heen en weer gaan, is er zo een dag voorbij waarop we minimaal hebben bewogen.

Hoeveel moeten we eigenlijk bewegen?

“De beweegnorm is vastgesteld op 150 minuten per week, maar ik vind dat wel het absolute minimum. Bewegen bestaat enerzijds uit recreatief bezig zijn, denk aan wandelen, een avondje tennissen, lekker zwemmen, fietsen of schoffelen in de tuin. Het is goed als je een half uur per dag recreatief beweegt. Anderzijds is het belangrijk dat je er een stapje bij doet door te trainen: twee keer per week krachttraining voor je spieren - zes/acht oefeningen per keer - en conditietraining - zo’n 20 minuten lang die hartslag omhoog.”

Waarom is dat zo belangrijk?

“We worden met z’n allen steeds ouder. Om fit en gezond te blijven, moet je goed voor je lijf zorgen. Na je vijfendertigste gaat je fysieke gestel langzaam achteruit. Als je voldoende beweegt, zorg je dat je dagelijks leven lichter en prettiger wordt. Je krijgt meer energie en zit beter in je vel. Ook recreatief bewegen wordt een stuk makkelijker als je je fit en krachtig voelt.”

Moeten we om voldoende te bewegen per se naar de sportschool?

“Je kunt naar de sportschool als je graag onder begeleiding wilt sporten, maar je kunt zeker ook thuis trainen of een van de tientallen challenges volgen in de FoodFirst Leefstijlcoach app. Met korte, intensieve trainingen (HIIT-workouts) kun je bijvoorbeeld heel goed werken aan kracht en conditie. Alle beweegchallenges in de app - van microwandelen tot krachttraining - zijn leuk en laagdrempelig. Kies dus vooral iets wat bij jou past. De belangrijkste tip is: zet beweegmomenten in je agenda, zodat je er een vaste routine van maakt.”

Als je, zo na de zomer, extra gemotiveerd bent om te gaan sporten. Wat is dan slim om te doen?

“Het is vooral belangrijk dat je iets gaat doen wat je kunt blijven doen. Je hoeft jezelf niet voorbij te lopen en meteen vier dagen te gaan sporten. Je moet dat tenslotte over een half jaar ook nog kunnen opbrengen. Doe dus iets wat altijd in je planning past én wat je leuk vindt, dan is de kans groter dat je het volhoudt.”

Huisarts Tamara de Weijer

‘Goed voor hart én brein’

Tamara de Weijer, huisarts en auteur, is een van de experts in de AH FoodFirst Leefstijlcoach app. “We zitten gemiddeld 9 uur per dag - een Europees record! - en daar zijn we niet voor gemaakt. Toch komt het door ons oerbrein dat we graag zitten: dat wil energie sparen en alleen bewegen als dat noodzakelijk is. Een avondje bankhangen is aantrekkelijker dan een avondje sporten. Toch levert dat laatste meer energie op én is het gezonder. Er is een relatie tussen te weinig bewegen en cardiometabole aandoeningen, een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, darmklachten, depressie en angst. Wat goed is voor je hart, is goed voor je brein. Hoe meer je beweegt, hoe groter de doorbloeding in je brein. Zo verkleint bewegen de kans op dementie. Je hoeft niet meteen intensief te sporten, alle beetjes helpen. De fiets in plaats van de auto, de trap in plaats van de lift; het komt neer op minder zitten en meer bewegen. Maak er, samen met de cardio-, kracht- en balanstraining, nieuwe gewoonten van. Voordat je het weet, doe je het op de automatische piloot.”

Leuker, lekkerder en makkelijker

De AH FoodFirst Leefstijlcoach app is een handige app die je helpt om stap voor stap gezonde doelen te bereiken. Of je nu beter wilt eten, vaker wilt bewegen, meer wilt ontspannen of beter wilt slapen: er is altijd een challenge - een kort veranderprogramma, waarbij je werkt aan jouw doel - die bij je past. Een team van experts helpt je bij het aanleren van gezondere alternatieven voor je minder goede gewoonten. Je ontvangt in de app elke dag tips, inspiratievideo’s, achtergrondartikelen, receptsuggesties en workouts.