Beter voor jou en je relatie: zo slaap je als een roos naast je partner

Uit onderzoek van Emma Sleep blijkt dat een op de zes Nederlandse stellen gescheiden slaapt. Dat is meestal het gevolg van verschillen in slaapgewoontes. De één heeft het altijd koud ’s nachts, terwijl de ander net een kachel lijkt. Misschien lig je wel in bed met een dekenjatter of iemand die graag languit ligt en alle plek inneemt.

Dan kun je natuurlijk apart gaan liggen of accepteren dat je nachten uit plafonddienst bestaan, maar is het niet veel fijner om wél goed te slapen naast elkaar? Met de campagne Love Your Differences probeert Emma Sleep precies dat voor elkaar te krijgen: een betere nachtrust voor iedereen. Want reken maar dat je daar invloed op hebt en dat het wonderen voor je relatie kan doen.

Goede nachtrust en intimiteit

Zo staat een gezond slaappatroon niet alleen gelijk aan een gezonder leven, maar heeft het ook nog eens veel impact op je gemoedstoestand. En als je het over relaties hebt: reken maar dat fijn samen slapen goed is voor je intimiteit.

Iedere situatie verschilt, maar er zijn een hoop mensen met dezelfde slaapperikelen. Dat betekent dat er ook verschillende oplossingen zijn. Lees mee!

Brandje blussen

Voor als een hete nacht alleen te maken heeft met de temperatuur van je partner. Sommige mensen raken ’s nachts nogal oververhit. Het resultaat: je bed kan aanvoelen als een sauna en de kans dat je de slaap kunt vatten wordt een stuk kleiner. Er is namelijk een relatie tussen je temperatuur en een goede nachtrust: ’s nachts moet je lichaam goed kunnen afkoelen, zodat je slaapkwaliteit beter wordt.

Wat dan helpt? De Emma Brandblusser Bundel, inclusief een ademend matras, een verkoelende topper en verkoelende kussens. Zo heb je geen last van je hete partner en slapen jullie allebei een stuk beter.

Dekendief

Lig je lekker warm weg te dommelen, trekt je partner de deken te ver naar één kant toe. Jij weer klaarwakker, koud en misschien ook nog eens licht geïrriteerd. Dat is allemaal op een simpele manier te voorkomen. Want: wie zegt dat je per se onder één deken moet slapen? In de Dekendief Bundel van Emma Sleep vind je twee dekbedden en twee dekbedovertrekken die geschikt zijn voor alle seizoenen. Hoef je niet meer ’s nachts te strijden voor een stukje deken; die heb je helemaal voor jezelf.

Lichte slaper

Zul je maar net zien: waar je partner zo ongeveer door alle slaapgeluiden, sirenes en claxons heen slaapt, word jij van het minste en geringste wakker. Ben je een lichte slaper? Het juiste beddengoed en kussen heeft wel degelijk invloed op je slaapkwaliteit. Een verzwaringsdeken kan helpen. Ook kussens van goede kwaliteit kunnen een wereld van verschil betekenen. Deze producten vind je in de Lichte Slaper Bundel.

Extra comfort

Van een goede nachtrust wordt iedereen blij. Het is fijn voor jou, maar ook voor je relatie. Want zeg nu zelf: van een nacht heerlijk slapen word je een stuk opgewekter wakker, toch? Je wil er dan voor zorgen dat je écht comfortabel ligt en ’s nachts goed tot rust komt. Daar kunnen een fijne boxspring, goede topper en heerlijke kussens je zonder twijfel bij helpen. Met de Emma Tortelduifjes Bundel lig je zo fijn, dat je iedere nacht het gevoel hebt dat je op huwelijksreis bent.