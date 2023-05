Dit staat er allemaal op het spel tijdens het slot van de Eredivisie

De kampioen is bekend, evenals de rechtstreekse degradanten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen spanning meer is in de Eredivisie. Integendeel! Neem alleen al Ajax. Dat kan nog tweede worden en zodoende voorronde Champions League gaan spelen. De Amsterdammers kunnen ook nog zomaar vierde worden en daardoor worden veroordeeld tot de in de hoofdstad zo vervloekte Conference League.

Ajax maakt dus ondanks een ronduit belabberd seizoen toch nog kans op een Champions League-ticket. Dat heeft het te danken aan de halve zeperd die PSV vorige week maakte tegen Heerenveen (3-3). Bij winst waren de Eindhovenaren verzekerd van de tweede plek. Nu moeten ze nog volop aan de bak tegen AZ, dat op zijn beurt nog kans maakt op de derde plaats. Dat zou de Alkmaarders een plek in de Europa League opleveren.

Zinderende zondag

Het is voor de competitie een zegen dat Ajax, FC Twente, PSV en AZ elkaar allemaal om 14.30 uur treffen in de laatste speelronde. Dit levert namelijk een uitermate boeiend slot van dit seizoen op. De bookmakers verwachten volop spanning en zien Ajax wel winnen van FC Twente. Als dat inderdaad het geval is, dan krijg je 1,79 keer je inzet terug. Bij winst van Twente is dat 3,95 keer.

Om tweede te worden is Ajax nog wel afhankelijk van de wedstrijd tussen PSV en AZ. Wint PSV, dan krijg jij 2,43 je inleg terug en is Ajax sowieso kansloos voor de plek achter kampioen Feyenoord. Maar zet AZ het duel naar z’n hand, dan zou dat goed nieuws kunnen zijn voor de Amsterdammers en krijg jij 2,70 keer je inzet terug.

Overigens kan een overwinning voor AZ ook nog slecht nieuws betekenen voor Ajax. Als de Amsterdammers hun wedstrijd niet winnen en de Alkmaarders wel, dan wordt de vooraf gedoodverfde kampioen slechts vierde. Kortom; het wordt een zinderende zondag!

Strijd om de play-off plaatsen

Niet alleen bovenin is er nog volop strijd. Ook om de 8ste plaats wordt gevochten. Die biedt namelijk een plek in de play-offs om deelname aan de Conference League. FC Twente, Sparta Rotterdam en FC Utrecht zijn daar al zeker van. SC Heerenveen staat momenteel achtste, maar RKC en Go Ahead Eagles kunnen de Friezen nog inhalen. RKC treft het al gedegradeerde SC Cambuur en de Eagles en SC Heerenveen mogen het in een onderling duel uitvechten.

De bookmakers voorzien een overwinning voor de Friezen. Als dat inderdaad gebeurt, dan kun jij 1,99 keer je inzet bijschrijven en is SC Heerenveen sowieso verzekerd van een plaats in de play-offs.

