Taxichauffeur in Amsterdam: ’Ik leef als een koning’

Hij kent Amsterdam als zijn broekzak, is dol op zijn gezin met twee kinderen en een ras-Ajacied. Op de dag van het interview staat Ajax een straatlengte achter Feyenoord, maar Shahzad ziet de Amsterdammers gewoon kampioen worden. “Anders mag je me bellen om te zeggen dat ik ongelijk had”, zegt de positivo.

Shahzad kan zo aanstekelijk vertellen dat je vanzelf in de lach schiet tijdens het luisteren. En vertellen doet hij graag, zeker over zijn werk als taxichauffeur via de Uber app.

“Ik kom uit een horecafamilie en heb zelf ook 17 jaar in de horeca gewerkt, in het restaurant van mijn vader en moeder. Daar heb ik zoveel geleerd. En gastvrijheid zit in mijn genen. Nu rijd ik al vier jaar via Uber en kan ik de ervaringen uit de horeca prima gebruiken. Ik doe er alles aan om het mijn klanten naar hun zin te maken. Daardoor krijg ik goede reviews. Ik heb een 4,99 van de 5. Dat vind ik fijn, dat klant en chauffeur in harmonie zijn. Via de Uber-app heb ik veel vaste klanten kunnen vergaren.”

Eigen tijd indelen

Het leven lacht Shahzad toe. “Ik ben eigen baas en kan mijn eigen tijd indelen. Dat vind ik heerlijk. Natuurlijk moet je wel een beetje rekening houden met wanneer er veel mensen op straat zijn, maar de vrijheid om te werken wanneer je wil is heel prettig. Daardoor kan ik veel tijd met mijn kinderen doorbrengen. Van maandag tot en met donderdag rijd ik tot drie uur ’s middags. Daarna is het tijd voor mijn privéleven. Naar zwemles met de kinderen bijvoorbeeld. En in het weekend kan ik op zaterdagochtend naar voetbal en zondags naar Ajax. Dan ga ik ’s avonds werken. Mijn omzet is goed. Ik leef echt als een koning”, zegt hij schaterlachend.

Shahzad rijdt voornamelijk in de categorie Uber Black en heeft een luxe wagen. “Daar heb ik bewust voor gekozen. En dat betaalt zich nu uit. Doordat ik in een mooie auto rijd, krijg ik vaak andere klanten en daardoor verdien ik lekker. Dat geeft me de mogelijkheid om mijn kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Het is een grote vijver waar we als chauffeurs uit kunnen vissen en daarin zitten grote en kleine vissen. Ik vang het liefst de grote”, lacht hij.

De clown uithangen

Zijn klanten vertroetelt hij. “Ik denk dat ik wel goed aanvoel wat klanten willen. Ieder straatje en steegje van Amsterdam zijn mij bekend en ik kan daar alles over vertellen. Maar soms moet je gewoon alleen maar luisteren. En soms moet je ook even de clown uithangen. Maar ik ben van mezelf al een vrolijke jongen, dus dat zit altijd wel goed. Klanten kunnen ook een flesje water van me krijgen.”

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest als taxichauffeur voor Shahzad. “We hebben natuurlijk die coronatijd gehad en dat was wel wat minder. Gelukkig had ik een buffertje en heb ik dat overleefd. Des te blijer ben ik met hoe het nu gaat. Je weet toch dat het ook anders kan.”

Het rijden via Uber geeft Shahzad de gelegenheid zichzelf en zijn gezin een goed leven te bieden. De balans werk/privé houdt hij nauwlettend in de gaten en door zijn ervaring weet hij wanneer en waar er veel klanten te behalen zijn. “Als ik op de weg ben, weet ik waar ik moet zijn. Ik verdien via Uber 50 euro per uur en daar zijn de servicekosten al vanaf. Ik heb voor mezelf in mijn hoofd wat ik wil verdienen. Dat lukt prima en ik hou dus genoeg tijd over. Zo kan ik, naast tijd met mijn gezin doorbrengen, ook zelf sporten. Dat vind ik heerlijk, vooral lekker buiten. Ja, ik denk wel dat ik de beste baas ben.” En dan is daar weer die lach als hij dat aanvult met: “Van mijzelf!”

Sparen voor droom

Hoewel Shahzad naar eigen zeggen een heerlijk leven leidt als taxichauffeur, weet hij niet zeker of hij dit werk voor altijd zal blijven doen. “Zoals ik al zei, ben ik echt een horecaman. Mijn droom is om ooit nog een eigen restaurant te beginnen. Misschien kan ik daar als taxichauffeur wel genoeg geld voor sparen.”

