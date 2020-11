Een stroom aan vragen over elektrisch rijden: zo zit het!

Is een elektrische auto wel echt een vervanger voor een brandstofauto?

“Jazeker! De ontwikkelingen gaan snel. Voorheen was de keuze op het gebied van elektrische auto’s beperkt. Dat was een drempel, omdat iedereen andere eisen stelt aan een auto. Gelukkig is er in Nederland nu veel keuze: er zijn ruim vijftig verschillende modellen. De aanschafprijs is voor veel particulieren nog een barrière, maar ook dat verandert. De prijzen gaan hard naar beneden en er zijn steeds meer tweedehands auto’s beschikbaar. Met het aanbod van die gebruikte auto’s en de aanschafsubsidie van 2000 euro zullen meer mensen de overstap maken naar elektrisch rijden.”

Zijn er wel genoeg gelegenheden om te laden?

“Met een thuislaadpunt vertrek je elke dag met een volle batterij. Als je thuis geen laadpaal kunt plaatsen, kun je opladen bij één van de 60.000 publieke laadpunten. In onze app, de Shell Recharge App, zie je of er een bij jou in de buurt staat. Er zijn al 43 Shell-stations met snelladers. We werken aan een landelijk dekkend netwerk van 80 Shell-stations met 200 snelladers. Daarnaast zijn er in Nederland zo’n 300 andere locaties met snelladers waar je onderweg kunt laden.”

Hoelang duurt het voordat je helemaal vol bent ‘getankt’?

“De meeste elektrische auto’s hebben ook een snellaadfuntie. Dan kun je gebruikmaken van snelladers langs de snelweg. Afhankelijk van het type snellader en het type auto laad je dan 5 tot 18 kilometer actieradius per minuut bij. Met de meeste auto's kun je in 20 minuten dus vaak al 200 kilometer bijladen: genoeg om van Den Helder naar Hengelo te rijden.”

20 minuten? Dat is toch veel langer dan gewoon tanken?

“Dat valt dus reuze mee! Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde tankbeurt bij een snelwegstation ongeveer 10 minuten duurt. Het voordeel van elektrisch laden is dat je niet de slang hoeft vast te houden tijdens het laden en je niet naar de kassa hoeft om af te rekenen. Zodra je de stekker hebt ingeplugd en het laden is gestart, ben je vrij om in de shop een vers broodje en een koffie te halen, naar het toilet te gaan en berichten op je telefoon te checken en te beantwoorden.”

Wat kost het eigenlijk om bij een snellader te laden?

“De kosten zijn afhankelijk van je laadpas en de snellader die je gebruikt. Sommige laadpassen hebben hoge abonnementskosten en de prijzen per kWh verschillen. Als je geen abonnementskosten wilt, betaal je bij meeste snelladers minimaal 59 cent voor een kWh. Als je een Shell Recharge-laadpas hebt en laadt bij een Shell Recharge-snellader, worden er geen abonnementskosten in rekening gebracht én betaal je slechts 35 cent voor een kWh. Dat is vergelijkbaar met een publieke laadpaal.”

Is elektrisch rijden goedkoper dan rijden in een gewone brandstofauto?

“Onderzoeken laten zien dat de laadkosten van een elektrische auto bijna de helft zijn in vergelijking met de brandstofkosten van een traditionele auto. De onderhoudskosten zijn ook veel lager, omdat een elektrische auto maar weinig draaiende onderdelen heeft. En je remt meestal op de motor, wat de levensduur van de remschijven verlengt. Kostenverlagend zijn verder de vrijstelling van aanschafbelasting (BPM) en wegenbelasting (MRB), de aanschafsubsidie en de verlaagde bijtelling van zakelijke auto’s.”

Zijn alle snelladers geschikt voor alle elektrische auto’s?

“In Europa gebruiken bijna alle auto’s dezelfde standaardstekkers. Vroeger waren er veel verschillende stekkers, maar tegenwoordig zijn er gelukkig nog maar twee over. De meeste snelladers zijn voorzien van beide stekkers.”

Dus je kunt met een elektrische auto ook gemakkelijk op vakantie?

“In de meeste Europese landen kun je opladen bij snelladers aan de snelweg. Stop gerust bij een Shell-station: onze partner IONITY bouwt op Shell-locaties in heel Europa ultra-snelladers. Met de Shell Recharge laadpas heb je toegang tot 165.000 laadpunten in heel Europa. En, zoals gezegd: een laadstop hoeft niet lang te duren. Je kunt het ook als een praktisch voordeel zien: 20 minuten je benen strekken, na iedere 2 uur rijden. Verstandig en aangenaam, toch?”

Waar komt de stroom vandaan waarmee je je auto oplaadt?

“Je bent 100% zeker dat je overal in Europa met 100% groene stroom laadt als je een laadpas gebruikt die dit aanbiedt. Op laadpastop10.nl zie je welke laadpassen dit waarborgen. Welke laadpalen laden met groene stroom is moeilijker te zien. Maar welke laadpas je ook gebruikt, de stroom op de Shell Recharge-snelladers is altijd 100% groen, afkomstig van Nederlandse windparken.”

Heb je nog tips voor mensen die een elektrische auto willen aanschaffen?

“Ik heb zelf een elektrische auto uit Duitsland laten importeren. Daar is meer aanbod, waardoor gebruikte elektrische auto’s vaak wat goedkoper zijn dan in Nederland. Importeer je een brandstofauto, dan moet je de Nederlandse BPM betalen. Maar voor elektrische auto’s is die er niet. Dus de prijs in Duitsland is de prijs in Nederland. Vaak kun je ook nog eens aankoopsubsidie krijgen. Daarnaast probeer ik de auto zo min mogelijk te laden. Laad je auto op als er nog ongeveer 20% batterijcapaciteit over is. Dat is goed voor je batterij en je laadkosten. Bij een publieke laadpaal betaal je meestal 35 cent starttarief bovenop het elektriciteitstarief. Dus je wilt zo min mogelijk laadsessies waarbij je veel laadt. Een batterij gaat het langste mee als hij tussen de 20% en 80% opgeladen is, dus het is ook nog eens goed voor je batterij als je niet altijd oplaadt!”