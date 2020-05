Société Générale na overname bij grootste uitgevers van beursproducten in Europa

De overname van de beleggingsactiviteiten van Commerzbank door Société Générale biedt vooral veel voordelen voor actieve en ervaren beleggers. Dankzij deze overname van de EMC-activiteiten van Commerzbank is Société Générale één van de grootste uitgevers geworden op de Europese markt van exchange traded products, ofwel beursgenoteerde beleggingsproducten. Het productaanbod en serviceniveau worden uitgebreid. Zo kunnen beleggers gratis bellen met de Nederlandstalige medewerkers van Société Générale op de tradingfloor. Zij kunnen beleggers helpen met vragen, opmerkingen of suggesties over de beursproducten van Société Générale.

Société Générale behoort tot de wereldleider op het gebied van aandelenderivaten. De van Commerzbank overgenomen afdeling beursproducten heeft in ditzelfde segment een sterk en breed aanbod. Naast de Duitse en Franse markt, waar de door Société Générale overgenomen afdeling beursproducten van Commerzbank een sterke positie heeft, is de bank ook thuis op andere Europese markten, waaronder Italië, Scandinavië, Spanje, Portugal, Nederland en België. Het zorgt voor een compleet en gevarieerd pakket aan beleggingsproducten.

Na de overname van de EMC-activiteiten is het aanbod aan beursgenoteerde beleggingsproducten gecombineerd. Hierdoor ontstaat een van de grotere, zo niet de grootste partij in Europa, qua uitgifte van beursproducten. Voor de actieve en ervaren Nederlandse belegger biedt dit de kans om te beleggen in nieuwe typen van beursgenoteerde beleggingsproducten en nieuwe onderliggende waarden, met een scherpe prijsstelling.

Academy-sectie

Société Générale ondersteunt beleggers op allerlei manieren met inspiratie en educatie om zich te verdiepen in de werking van en aan de slag te gaan met haar beleggingsproducten. Zo biedt de Academy-sectie uitgebreide informatie over de werking van de verschillende beleggingsproducten. Klanten kunnen deelnemen aan (offline en online) events, waarbij bekende analisten, mediapartijen en anderen hun kennis delen. Beleggers vinden op de website brochures, factsheets, leermodules en video’s over de verschillende beursproducten.

De overname van de EMC-activiteiten van de Commerzbank door Société Générale zorgt voor een verbreding van de portefeuille en een samensmelting van de expertise. De afdeling beursproducten biedt de Nederlandse belegger een unieke range aan beursgenoteerde beleggingsproducten. Op het gebied van turbo’s en certificaten is het aanbod voor Nederland uniek qua breedte en variëteit. Société Générale is de enige aanbieder in Nederland met zowel BEST, Classic, Limited als SMART turbo’s, waaronder sommige ook met wisselkoersdekking (‘quanto’). Bovendien is het de enige dienstverlener in Nederland die beursgenoteerde warrants of bonuscertificaten aanbiedt.

Anticiperen op koersontwikkeling

Beleggingsproducten waar veel in wordt gehandeld zijn de turbo’s. Deze zijn verhandelbaar op tal van onderliggende waarden. Société Generale heeft hierin een divers aanbod, variërend van aandelen en indices tot obligaties, grondstoffen, valuta en edelmetalen. Een actieve, ervaren belegger kan zich daarmee positioneren en versneld anticiperen op een koersstijging of koersdaling. Turbo’s kunnen ook worden ingezet om de beleggingsportefeuille in te dekken, waarbij de turbo toeneemt in waarde als de markt van de onderliggende waarde daalt. Turbo’s zijn daarmee een mooi alternatief voor putopties.

De turbo is een hefboominstrument, waarbij een stuk van de onderliggende waarde wordt gefinancierd door Société Générale. Bij een hefboom van drie, versterkt de turbo drie keer de koersvariatie van de onderliggende waarde, zowel in positieve als negatieve zin. Typerend voor de turbo is de transparante prijsvorming. Het is gemakkelijk om uit het vuistje de intrinsieke waarde te berekenen, wat bij een optie een stuk moeilijker is. Er is ook geen termijn aan gebonden, zoals bij opties.

Stop loss-mechanisme

De onderliggende stukken worden bij een turbopositie door Société Générale aangekocht of verkocht om de positie in te dekken. Het door Société Générale gefinancierde deel van de onderliggende waarde wordt beschermd door een zogenaamd stop loss-niveau. Dit mechanisme wordt in werking gesteld als de onderliggende waarde zich toch in tegengestelde richting ontwikkeld en het door de bank gefinancierde niveau bereikt. Als de turbo het stop loss-niveau raakt, wordt het product meteen beëindigd en de positie automatisch afgewikkeld. In dit scenario is er een kapitaalverlies geleden.

Société Générale verhandelt haar beursgenoteerde beleggingsproducten onder meer op Euronext Amsterdam. In 2019 vonden hier meer dan 300 duizend transacties plaats, met een totale omzet van bijna 600 miljoen euro. Daarmee bedroeg het marktaandeel van Société Générale (toen nog Commerzbank) op Euronext Amsterdam 17,5 procent gemeten naar het aantal transacties. De beleggingsproducten van Société Générale worden aangeboden en zijn verhandelbaar via Nederlandse banken en brokers.

Volatiele markt

De coronapandemie zorgt voor bijzondere tijden, ook voor beleggers. Het maakt het een interessante tijd om te handelen. De portefeuille van Société Générale biedt naast de turbo’s ook factors, warrants, maar ook beleggingsproducten waarmee beleggers kunnen anticiperen op andere marktscenario’s. Bijvoorbeeld voor particuliere beleggers die uitgaan van een stabielere markt en daarin beleggen met bonus- en rendement certificaten.

De verhandelde volumes liggen hoog sinds het begin van de coronapandemie. Klassiekers, zoals beleggingsproducten die de AEX en andere indexen volgen, worden veel verhandeld. Aandelen en indices zijn fors in beweging. Daar wordt veel in gehandeld door actieve en ervaren beleggers. De lage olieprijs stuwt de vraag bij particuliere beleggers naar bijvoorbeeld beleggingsproducten die anticiperen op een stijging van de olieprijs. Société Générale anticipeert op deze vraag met de uitgifte van producten, al dan niet met een hefboomwerking, waarmee beleggers zich kunnen positioneren op een stijging of daling van de olieprijzen.

Veel particuliere beleggers hebben een visie op de impact van de coronapandemie op bijvoorbeeld de luchtvaartsector of de impact van de daling van de olieprijzen op energiebedrijven. Daarmee kunnen ze meer dan een jaar geleden, toen de markten nog rustig waren, aan de slag gaan. Voor actieve beleggers met een eigen visie op de marktontwikkelingen, biedt Société Générale dé beleggingsinstrumenten om daarop te anticiperen.

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u gaat beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent en zich laat informeren over de kenmerken en risico’s van beleggen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument.

Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) die is goedgekeurd en onder toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB) en l’Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en onderworpen is aan de regelgeving van l’Autorité des Marchés Finaciers (AMF).