Zieke of ontevreden werknemer kan soepel naar andere baan

“Er zijn van die situaties dat het voor iedereen beter is als een werknemer stopt met zijn huidige baan. Maar ja, als je ergens al tien jaar werkt, dan neem je niet zomaar ontslag. Je hebt immers een vaste aanstelling en je moet maar afwachten of je die elders weer krijgt.”

Toine van Loon zag het meerdere malen voorkomen. Vanuit dat oogpunt startte hij met Nu Van Werk Naar Werk. Met zijn bedrijf, dat inmiddels meer dan 100 werknemers telt, neemt hij arbeidscontacten over tegenover exact dezelfde voorwaarden. Werknemer en -gever zijn op die manier op een nette manier van elkaar verlost en de werknemer houdt zijn zekerheden.

Hoveniers in de data

“Wij begeleiden de werknemer vervolgens naar een nieuwe baan”, zegt Van Loon, die als verdienmodel detachering heeft. “We hebben een compleet medisch team en we gaan samen met de werknemer op zoek naar wat hij of zij wil en kan. We gaan alleen in zee met enthousiaste, gemotiveerde werknemers. We garanderen ze immers een baan. En dat kan soms iets heel anders zijn dan wat ze voorheen deden. We hebben hoveniers gehad die nu in de wereld van de data werken en salesmensen die nu loopbaancoaches zijn.”

Natuurlijk kun je als werknemer wegkwijnen en een ontslag afwachten met een daarbij behorende vaststellingsovereenkomst. Maar je kunt ook kiezen voor een traject bij Nu Van Werk Naar Werk. “Dan kun je vanuit een veilige situatie, met behoud van je salaris ontdekken wat je eigenlijk echt leuk vindt”, aldus Van Loon.

Het gaat om allerlei contracten die Van Loon en zijn collega’s overnemen. “We hebben laatst zelfs een arts gehad met een salaris van over de twee ton. Bij ons blijven alle voorwaarden hetzelfde. Je moet alleen wel gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan.”

Drie sporen

Tijdens het gesprek met Van Loon wordt hij voortdurend ‘lastiggevallen’. Het is overduidelijk dat zijn initiatief aanslaat. Want ook voor werkgevers biedt het succesvolle concept uitkomst. Dat blijkt wel uit het feit dat meer dan 200 bedrijven de weg naar Nu Van Werk Naar Werk al hebben gevonden.

“Het kost je als werkgever alleen maar geld als ontevreden of zieke mensen bij je in dienst blijven”, verklaart Van Loon de belangstelling vanuit het bedrijfsleven.

Nu Van Werk Naar Werk werkt volgens een driesporensyteem. Bij het eerste spoor re-integreert een zieke werknemer in de huidige functie. Nu van Werk naar Werk helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan wordt er gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie.

Bij het tweede spoor gaat het om re-integreren in een functie bij een andere organisatie. En het derde spoor betekent dat het de werknemer niet lukt om te re-integreren in een gelijksoortige functie bij zowel het eigen als bij een ander bedrijf. Nu van Werk naar Werk brengt dan de situatie van de werknemer opnieuw in kaart en stelt in samenspraak met werkgever en -nemer een arbeidscontractovername voor. Dit kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken.

De mens als uitgangspunt

“Maar ons belang is niet het geld”, wil Van Loon benadrukken. “Het gaat ons om de mens. Een werkgever getuigt met deze methode van goed werkgeverschap. Maar met name is belangrijk dat de werknemer een baan vindt waar veel plezier aan wordt beleefd. Als iemand bijvoorbeeld in een burn-out zit, gaan we daar een heel traject mee in en zorgen we er samen voor dat diegene ergens komt waar -ie helemaal op z’n plek zit. Dat is het belangrijkste.”

“We zien echt een toename in fricties op de werkvloer”, vervolgt Van Loon. “Dat komt mede door de druk die ons wordt opgelegd. En corona speelt ook een rol. Dat thuiswerken is niet voor iedereen goed. En het leidt ook tot conflicten als een werknemer het wel wil, maar de werkgever tolereert het niet. Of de werknemer functioneert thuis gewoon niet omdat er de hele dag kleine kinderen rondlopen. Als er eenmaal een onwerkbare situatie is ontstaan is het beter om uit elkaar te gaan. En wij zorgen ervoor dat zoiets heel soepeltjes kan verlopen, tot tevredenheid van alle partijen.”

Wil je als werkgever of -nemer meer weten over re-integratie of arbeidscontractovername kijk dan eens op de website van Nu Van Werk Naar Werk.