Dit is de alleskunner die zelfs bedrijfsadministratie leuk maakt

Een Zwitsers zakmes, maar dan voor je bedrijf. Dat is hoe Teamleader de software die dit bedrijf levert omschrijft. Wat zij hebben ontwikkeld gaat voorbij alle programma’s die er al waren. Voor ieder probleem heeft de tool een oplossing. En het werkt eenvoudig, waardoor iedereen ‘m kan gebruiken. Van de ceo die een agenda-overzicht van het team wil, tot de salesmanager die een belangrijke deal wil opvolgen. En van een projectmanager die het overzicht wil bewaren tot technici die willen zien hoeveel uur aan een taak is besteed.

De software vam Teamleader kun je over het algemeen zien als een mix van klantenbeheer, agenda, offertes, facturatie en to-do-lijsten, tot zelfs projecten. Simpel gezegd: je krijgt meer gedaan, maar dan wel met veel minder gedoe.

Veel functies

Met workmanagement kun je werkzaamheden en processen binnen een bedrijf optimaliseren. Alle werkzaamheden binnen het bedrijf worden bijgehouden en eventueel direct gelinkt aan een klant, budget of project.

Om dat te kunnen doen, zitten er verschillende functionaliteiten in de software. De belangrijkste zijn:

· Taakmanagement: maak taken aan en wijs aan wie hier verantwoordelijk voor is. Je kunt daar deadlines en budgetten aan hangen.

· Sla documenten online op en deel ze. Je bepaalt natuurlijk zelf wie toegang heeft tot welke documenten.

· Tijdsregistratie: registreer uren van je freelancers, maar ook het aantal uren dat je aan een specifieke klant of project besteedt. Zo kun je realistische budgetten bepalen en zien waar het nog ontbreekt aan efficiëntie.

· Centrale communicatie: dankzij onder andere communicatiegeschiedenis bij klanten of comments bij taken kun je communiceren met je collega’s.

· Verstuur offertes, rapporten en facturen. Dat kan meestal met een eigen huisstijl.

· Financiële inzichten: met workmanagementsoftware weet je altijd hoe financieel gezond je bent. Je voorspelt makkelijk je cashflow, je ziet hoeveel onbetaalde facturen er openstaan en maakt zo betere financiële beslissingen.

Verder dan projectmanagement

Workmanagement gaat verder dan het bij veel bedrijven al bekende projectmanagement. Het zorgt voor betere processen op individueel én op teamniveau. En, ook niet onbelangrijk: projectmanagement is bedoeld voor één project. Workmanagement kent geen deadline.

Er zijn verschillende partijen die software voor workmanagement aanbieden, en stuk voor stuk leggen die hun eigen accenten. Welke software het beste bij jouw bedrijf past, ligt dus een beetje aan waar je naar op zoek bent.

Voor wie bijvoorbeeld meer wil verkopen biedt Teamleader, dat overigens gratis is uit te proberen, uitkomst. Het zorgt voor 23% snellere deals en 35% meer verkopen, onder meer omdat de software in één oogopslag laat zien welke verkoopkansen nog open staan. Ook zorgt het facturatiesysteem van deze software ervoor dat je sneller en makkelijker facturen maakt, die ook sneller worden betaald omdat je kan kiezen voor automatische herinneringen.

Over het algemeen kunnen we stellen dat workmanagement, welke software je ook kiest, vier grote voordelen heeft voor iedere gebruiker.

Perfecte communicatie

Iedereen binnen een team beschikt dankzij workmanagementsoftware altijd en overal - én in realtime - over de juiste informatie. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een potentiële klant twee keer gebeld wordt terwijl hij de eerste keer al ja zei, dat vergeten wordt een offerte te sturen naar een geïnteresseerde partij en dat mails onbeantwoord blijven.

Taakmanagement bijhouden

Iedere ondernemer herkent het en heeft er een hekel aan: een rommelige agenda en eindeloze to do-lijstjes waar maar geen eind aan lijkt te komen. Met workmanagementsoftware houdt iedereen zijn werk in dezelfde tool bij en dus wordt het werk veel gestructureerder.

Workload verdelen

Dankzij de software is in één overzicht te zien wie binnen het team welke taken onder zich heeft, en zie je dus ook wie het misschien te druk heeft en wie best wel een extra opdracht op kan pakken.

Sterkere klantrelaties

Workmanagement is handig binnen je bedrijf, maar ook daarbuiten. Dankzij het overzicht van de communicatie met je klant zie je precies wat en wanneer je moet antwoorden. Daarmee ben jij al snel de ideale partner voor jouw klant: jij bent immers het bedrijf dat keurig op tijd professionele offertes stuurt, transparant is over gemaakte kosten en uren en altijd bereikbaar is voor antwoorden op hun vragen.

Het is natuurlijk leuk om alle voordelen van workmanagementsoftware op te noemen, maar het wordt pas echt duidelijk als je er zelf mee werkt. Wat dat betreft is het dus goed nieuws dat Teamleader - de nummer één leverancier van workmanagementsoftware in Nederland en België - nu gratis 14 dagen uit te proberen is. Iets wat inmiddels 12.000 ondernemers al naar volle tevredenheid hebben gedaan.