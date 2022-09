Nieuwe Nederlandse online voetbalshows bereiken enorm veel fans

In al het geweld rondom de transfers van voetballers dook afgelopen week ook al meerdere keren het gerucht op over een primeur in de voetballerij. Dit blijkt te gaan om een samenwerkingsverband tussen voetbal community 433NL en het Nederlandse bedrijf Circus.nl.

Het Instagram-account 433NL is een voetbalplatform waarop honderdduizenden Nederlandse voetbalfans content over hun favoriete sport kunnen bekijken. Onder hen bevinden zich vele duizenden (oud)profs en amateurvoetballers. Doordat zij reacties geven, content reposten en andere spelers taggen is er een grote en betrokken online gemeenschap ontstaan. Mede door die beleving van de voetballers zelf wordt 433NL ook wel een virtuele kleedkamer genoemd.

Het Nederlandse Circus.nl is een nieuw en snel groeiend online gamingplatform voor sportsbetting en casino en staat vooral voor spelplezier. Dat zal ook terug te zien zijn in de content die Circus.nl en 433NL voor de nieuwe voetbalshows gaan verzorgen.

Vernieuwende voetbalshows

Die shows zijn vernieuwend, zeker voor ons land. Geen ellenlange nabeschouwingen of tactische besprekingen waar we inmiddels mee worden doodgegooid. De shows rondom de Eredivisieduels en het WK zullen zogeheten snackable content laten zien, met een sterke focus op humor. Er zullen onder meer snelle analyses, voorbeschouwingen, quizvragen en polls aan bod komen. Daarnaast worden er verschillende gasten ontvangen die opvallende uitdagingen krijgen voorgeschoteld. En er worden dagelijks leuke voetbalgerelateerde video’s gedeeld op 433NL, waar voormalig international Demy de Zeeuw oprichter van is. Het wordt een aanpak die men in de traditionele media niet gewend is: verfrissend en flitsend.

Creatieve content

Martijn Maertens, CEO van Circus.nl is verheugd over de samenwerking. "Circus.nl is een merk dat staat voor spelplezier, innovatie en entertainment. In 433 hebben wij een ideale partner gevonden die deze kernwaarden deelt met zijn grote online community. De samenwerking zal leiden tot veel creatieve en relevante content tijdens het lopende voetbalseizoen en uiteraard rondom het WK in Qatar. De toegevoegde waarde voor alle sportliefhebbers zal terug te vinden zijn in speelse voetbalshows, relevante promoties en een uniek bettingaanbod. Ik zou zeggen, time to play!"

Positieve invalshoek

Juul Manders, CEO van 433, ziet in Circus.nl een ideale partner: "433 is ‘The Home of Football’. Wij creëren en delen voetbalcontent met een positieve invalshoek met een wereldwijde community van meer dan 70 miljoen voetbalfans. Sportsbetting is een belangrijk onderdeel van de fan-beleving geworden en Circus.nl onderscheidt zich door te focussen op de kwaliteit van de gehele experience. Dat is een perfecte match met 433, want wij zijn altijd op zoek naar de leukste manieren om alle aspecten van de fan-beleving te delen met onze community. We gaan dit dus samen met Circus.nl doen door middel van leuke concepten rondom het WK en de Eredivisie.”

Bij Circus.nl draait het zoals aangegeven vooral om het spelplezier, maar wel verantwoord.

