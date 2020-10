’Samen eten hielp ons in de strijd tegen eenzaamheid’

Johan en Annelies gingen voordat ze elkaar leerden kennen allebei door een lastige periode. Annelies verloor haar man een maand voordat hij met pensioen ging en ze samen zouden gaan genieten. “Een grote shock voor mij en mijn kinderen. De eerste periode was ik bezig met het huis leegruimen, spullen uitzoeken en mijn nieuwe appartement inrichten. Toen dat allemaal was gebeurd, dacht ik: en nu? Ik kreeg een burn-out, voelde me eenzaam. Ik haalde geen plezier meer uit koken en eten, dus daar hield ik mee op.”

Voor Johan kwam de eenzaamheid om de hoek kijken toen hij arbeidsongeschikt werd verklaard. “Dit was voor mij erg lastig, omdat ik graag bezig ben. Ik ben een hoop vrijwilligerswerk gaan doen en ik kaart in het buurthuis.” Volgens Johan is gezond eten een uitdaging als je alleen woont. “Het is zo makkelijk om te kiezen voor een magnetronmaaltijd of ongezonde snacks. In het buurthuis organiseert Resto vanHarte altijd etentjes, waar ik nu altijd na het kaarten aanschuif voor een gezonde warme hap.””

Zetje in de goede richting

Annelies gaf bij de huisarts aan dat ze niet meer goed at. Zo kwam ze in contact met een maatschappelijk werker. Die suggereerde om eens naar Resto vanHarte te gaan. Een vriendin die ooit vrijwilliger was voor Resto, gaf Annelies vervolgens een zetje in de goede richting: “Zij bood aan om met me mee te gaan. En meteen de eerste keer kwam ik Johan daar tegen.” Johan: “Ik vond Annelies meteen leuk, maar er is best wat leeftijdsverschil tussen ons. Ik had dus geen idee of ik een kans maakte.”

Annelies was ook direct weg van Johan. “Na een paar weken hebben we telefoonnummers uitgewisseld. We gingen steeds vaker WhatsAppen en spraken met elkaar af. Dan stond hij ineens om half acht ’s morgens voor de deur met koffie en verse croissantjes. Ik was zo gek op hem dat ik op een gegeven moment heb gestuurd: Ik hou van je. Hij wist toen even niet wat hij daar mee aan moest,” lacht ze.

Gevoel van verbinding

Heel lang duurde het niet voordat Johan over de brug kwam en inmiddels zijn de twee bijna een jaar samen. “We wonen op nog geen 500 meter van elkaar, maar delen de woningen. Dus de ene week bij hem en de andere bij mij”, vertelt Annelies. Johan: “Aan iedereen die zich eenzaam voelt, kunnen wij aanraden om eens te kijken wat er in de buurt wordt georganiseerd aan sociale activiteiten. Het helpt namelijk enorm om je weer onderdeel te voelen van een groep of een gezelschap. Dat kan echt het verschil maken.”

De eerste stap zetten kan lastig zijn, maar dat het mooier kan uitpakken dan je zelf had voorzien, daar zijn Johan en Annelies het levende bewijs van. “Ik had best een kinderwens, maar het is helaas nooit op mijn pad gekomen”, vertelt Johan. “En nu ben ik met Annelies, die vier kinderen en drie kleinkinderen heeft. Ik had nooit gedacht dat me nog zoiets moois zou overkomen.”

Wil je weten wat je verder zelf kunt doen om eenzaamheid bij jezelf of anderen tegen te gaan? Kijk op eentegeneenzaamheid.nl