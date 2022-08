Zo kom je weer in het ritme na de zomervakantie

Even een snelle hap halen, lekker borrelen en zeg nu zelf, zo’n ijsje hoort toch gewoon bij je vakantie?! Heel logisch allemaal, maar eenmaal thuis is het afgelopen met de (eet)pret. De kinderen gaan weer naar school, er zijn weer allerlei verplichtingen, je mag weer aan het werk en eigenlijk wil je ook meteen wat meer bewegen en gezondere maaltijden op tafel zetten. “We rollen van dat ontspannen vakantieleventje weer terug in onze routine en willen het liefst alles tegelijkertijd aanpassen”, ziet voedingsdeskundige Steffi Haazen. “Dat is niet nodig en ook niet verstandig.”

Steffi is een van de coaches in de app AH FoodFirst Leefstijlcoach en deelt haar beste tips om zonder stress weer terug in je ritme te komen.

Houd een overgangsperiode aan

“Van avonden snacken, barbecueën of een pizza scoren naar zelf weer koken is een flinke overgang, maar je hoeft dus echt niet meteen strak in het ritme. Maak een haalbaar plan. Drink wat meer water in plaats van frisdrank bijvoorbeeld. Leuk om te doen: om de vakantiepret nog even vast te houden, kun je in je weekmenu een gerecht stoppen waarvan je tijdens de vakantie zo hebt genoten.”

Zorg dat je alles in huis hebt

“Het is wel slim om als je thuiskomt gelijk wat boodschappen te halen. Dan kun je de volgende dag fris starten met een lekker ontbijt en een goede lunch. Weer eten zoals je voor de vakantie deed, helpt je om makkelijker in je ritme te komen. En misschien kun je zelfs wel een extra stap zetten ten opzichte van vóór de vakantie.”

Doe wat minder vaak boodschappen

“Wil je niet in de verleiding komen om te veel minder gezonde dingen in huis te halen? Maak lijstjes en doe maximaal twee keer per week boodschappen. Het vereist wat planning, maar het scheelt echt. Als je alleen koopt wat je nodig hebt, scheelt het ook nog eens in de portemonnee. Ook gezond en betaalbaar: let op aanbiedingen van groenten en fruit en koop in de aanbieding ook meteen wat extra’s van houdbare producten die je veel gebruikt.”

Begin met een voornemen

“Je kunt jezelf stimuleren met goede voornemens. En dan bedoel ik zeker niet van die grote voornemens die je toch niet gaat volhouden, maar kleine intenties die niet veel verandering nodig hebben. Begin bijvoorbeeld met elke dag meer water drinken. Als dat goed gaat, kun je wellicht meer fruit of groenten aan je dagelijkse maaltijden toevoegen of meer gaan bewegen. Kies vooral iets wat bij jou past.”

Maak er tijd voor vrij

“Een gebrek aan tijd zorgt er al snel voor dat we minder goed eten. Sta iets eerder op, zodat je rustig kunt ontbijten in plaats van gehaast weg te gaan. Zorg dat je op drukke dagen vast een makkelijk te maken gezonde maaltijd hebt en dat je op andere dagen wat meer tijd neemt om te koken. Zelf kies ik voor mijn weekmenu standaard drie recepten die altijd goed zijn én binnen 20 minuten op tafel staan.”

Doe het samen

“Bedenk en doe met je partner, gezin of een vriend(in) een gezonde challenge. Samen ben je gemotiveerder! In de AH FoodFirst Leefstijlcoach app staan tientallen challenges die je helpen stappen te zetten. En natuurlijk is samen een challenge doen een stuk leuker en makkelijker dan alleen.”

Huisarts Tamara de Weijer

‘Wees wat milder voor jezelf’

Tamara de Weijer, huisarts en auteur, is een van de experts in de AH FoodFirst Leefstijlcoach app. Haar missie? “Nederlanders gezonder maken, zowel fysiek als mentaal.” Dat doet Tamara liever niet met een quick fix, maar door te zorgen voor duurzame gedragsverandering. “Zodat je gezonde gewoonten ontwikkelt en je, als je een periode wat minder hebt bewogen of wat minder gezond hebt gegeten, ook weer voldoende handvatten hebt om jezelf te herpakken.” Ze vindt wel dat we - vooral vrouwen - niet te streng moeten zijn voor onszelf als we in de vakantie de teugels hebben laten vieren. “Dat is iets heel natuurlijks. Accepteer dat het erbij hoort en maak, nadat je wat milder naar jezelf bent geweest, een plan om aan de slag te gaan. Elke dag een half uur wandelen is al voldoende als eerste stap. Als het wandelen een gewoonte is geworden, ga je door met een volgende uitdaging. Je krijgt elke dag weer een kans om iets anders te doen in je leven, maar doe dat wel in kleine stapjes. Als je alles tegelijk wilt aanpassen, houd je het niet vol.”

Leuker, lekkerder en makkelijker

De AH FoodFirst Leefstijlcoach app is een handige app die je helpt om stap voor stap gezonde doelen te bereiken. Of je nu beter wilt eten, vaker wilt bewegen, meer wilt ontspannen of beter wilt slapen: er is altijd een challenge - een kort veranderprogramma, waarbij je werkt aan jouw doel - die bij je past. Een team van experts helpt je bij het aanleren van gezondere alternatieven voor je minder goede gewoonten. Je ontvangt in de app elke dag tips, inspiratievideo’s, achtergrondartikelen, receptsuggesties en workouts.