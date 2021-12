Caissière Yvonne betrapt op grove leugen

Het echtpaar Tang runt een kleine supermarkt. Het zijn hardwerkende ondernemers die zelf bijspringen bij de kassa of vakkenvullen wanneer dat nodig is. Op een gegeven moment meldt caissière Yvonne zich ziek in verband met zware rugklachten. De klachten blijken wel mee te vallen; de lasten voor het ondernemende echtpaar echter niet.

Isamu en Mai Tang zijn begaan met hun medewerkers. Ze besteden tijd en aandacht aan al hun personeel, of het nu een tijdelijke vakkenvuller of een vaste caissière is. Als Yvonne zich ziekmeldt met zware rugklachten, vindt Isamu dat in eerste instantie vooral vervelend voor haar, pas daarna denkt hij aan vervanging achter de kassa. Isamu stuurt een kaart naar het adres van Yvonne, meldt haar ziek bij de arbodienst en belt het uitzendbureau voor een invalkracht. Gelukkig is er iemand beschikbaar.

Yvonne geeft niet thuis

Nog dezelfde dag voert de arbodienst een controle uit bij Yvonne. Die blijkt niet thuis, er doet in ieder geval niemand open. De dag erna ook niet. Als de arbodienst dit aan Isamu meldt, weet hij hier niet goed raad mee. Hij belt mij voor advies. Ik voel mee met zowel Yvonne als Isamu, het is een vervelende situatie. Ik adviseer hem om eerst contact te zoeken met Yvonne. Isamu belt en Yvonne vertelt dat ze vanwege de pijn bij haar broer is. Dat kan natuurlijk.

Stoppen met loonbetaling

Na drie maanden stelt de arboarts dat Yvonne weer moet gaan opbouwen met werk. Eerst halve dagen en daarna weer volledig. Maar Yvonne komt niet opdagen en ze neemt ook haar telefoon niet meer op. Op mijn advies stuurt Isamu haar een dringende brief, maar ook daar komt geen reactie op. Uiteindelijk besluit het echtpaar de loonbetaling stop te zetten. Enigszins teleurgesteld richten ze zich maar weer op de supermarkt.

Arbeidsongeschikt verklaard

Maar dan blijkt opeens Yvonne het UWV voor haar karretje gespannen te hebben. Isamu en Mai ontvangen een e-mail waarin staat dat Yvonne voor 100% arbeidsongeschikt is. Er wordt gesteld dat het salaris weer moet worden betaald. Geschrokken start Isamu de salarisbetaling weer op en zoekt contact met mij. Ik bestudeer het oordeel van het UWV en zie aanknopingspunten om Yvonne voor halve dagen vervangende, rug-besparende werkzaamheden aan te bieden. Zo zou ze kunnen helpen met de administratie van de supermarkt.

Betrapt!

Wederom komt Yvonne niet opdagen. Als argument geeft ze op dat ze, vanwege haar rug, om het uur moet liggen en ook niet in staat is om te reizen. Het is een zaak waar maar geen schot in wil komen. Tot ikzelf stomtoevallig in een andere supermarkt Yvonne doodleuk achter de kassa zie zitten. Weg is de argumentatie van Yvonne.

Nog diezelfde dag kan het echtpaar Tang op mijn advies Yvonne op staande voet ontslaan. Ze bieden de tijdelijke caissière van het uitzendbureau gelijk een vast contract aan. Isamu en ik spreken naar elkaar uit dat het heel fijn is dat deze zaak nu achter de rug is.

Sean Witteveen

Jurist contractuele- en arbeidszaken bij DAS

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Conflict met je leverancier of werknemer, een factuur die niet betaald wordt, een samenwerking die in duigen valt. Het kan je allemaal zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Personeel en ontslag

Ontslag

E-paper: werknemer ontslaan

Ontslag op staande voet: niet eenvoudig