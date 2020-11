Dit is waarom je nú een cruise wilt boeken

Vergeet alles wat je dacht te weten over cruises. Freestyle Cruising van NCL is namelijk totaal anders. Het unieke concept dat vrijheid en flexibiliteit naar zee bracht, viert in 2020 de 20e verjaardag! Iedere dag bepaal jij als gast hoe je perfecte dag eruit ziet. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Nachtleven

Leuk hoor, zo’n ice bar in Amsterdam. Maar zou een ice bar op een cruiseschip niet nog veel toffer zijn? Precies dat moeten de mensen achter NCL hebben gedacht toen zij om de tafel zaten. Als enige rederij ter wereld bouwden zij vervolgens een heuse ice bar op hun schepen. Maar dat is niet het enige. Ook in de 24-uurs Irish pub en op de heuse Glow Parties kun je je kostelijk vermaken. Al dit leuks vind je op 678 Ocean Place – een absoluut hoogtepunt op meerdere schepen uit de vloot van NCL. Het centrale plaza beslaat maar liefst drie verdiepingen (6, 7 en 8) en je vindt er een rits aan restaurants en entertainment-ruimten. Top dus als je het nachtleven wilt verkennen. En als je tot aan het gaatje bent gegaan: geen zorgen. Je bent al thuis!

Geen onverwachte kosten

alleen een hotel misschien iets minder kwijt bent, zijn – als je bij NCL boekt - je kamer, allerlei activiteiten aan boord en zelfs Broadway entertainment bij de prijs inbegrepen. Daarnaast brengt de boot je van A naar B. Dat is niet alleen makkelijk, maar ook voordelig: je doet verschillende landen aan, zonder dat je hoeft te betalen voor het transport náár die landen. Vind je dat nog niet genoeg, dan is er altijd de mogelijkheid om de service uit te breiden.

Voor slechts € 99 voor een 7-daagse cruise, kun je je verblijf upgraden met het Free at Sea-programma en genieten van een maximum aan vrijheid en flexibiliteit. Er is keuze uit twee pakketten: het open bar pakket, om de hele vakantie te genieten van gratis drankjes, een speciaal dinerpakket en een wifipakket. Of je kiest een excursiepakket. Op geselecteerde afvaarten betalen de derde en vierde gast alleen belasting, wat voor gezinnen gunstig is.

"Alles aan boord wordt voor je geregeld. Daardoor hoef je nergens over na te denken en kun je volop genieten van al het moois om je heen. Walvissen, ongerepte natuur, gletsjers en andere dingen die je vanaf het land niet te zien krijgt."

- Sabine, die een cruise naar Alaska maakte

Familievakantie

De schepen van NCL zijn uitermate geschikt voor familievakanties. Waterparken, midget golf-courses, klimmuren en bioscopen: je kunt het zo gek niet bedenken, of je vindt het aan boord van een NCL-schip. De nieuwe Norwegian Encore, de Norwegian Bliss en de Norwegian Joy hebben zelfs een kartbaan aan boord! Jouw kind hoeft zich - ongeacht de leeftijd - geen moment te vervelen. En terwijl je kinderen de tijd van hun leven hebben, heb jij eindelijk eens tijd voor dat heerlijke wellnessdagje waar je al tijden naar uitkijkt!

Goddelijk eten

In tegenstelling tot veel andere rederijen, biedt NCL Freestyle Dining aan. Culinaire delicatessen van over de hele wereld in meer restaurants dan dagen van de week én geen gezeur met tijdvakken of stoelen, dus niet iedereen tegelijkertijd op hetzelfde stukje schip. Ideaal! NCL is overigens ook de enige rederij die entertainment tijdens het diner aanbiedt. Zo kunnen gasten van de Norwegian Epic en de Norwegian Breakaway tijdens het eten genieten van Cirque du Soleil-waardige circusacts en krijg je op de Norwegian Getaway een heuse goochelact voorgeschoteld.

Droombestemmingen

Met 17 moderne lifestyle schepen, vaart NCL naar maar liefst 300 bestemmingen over de hele wereld. Of je nu Australië, Hawaii, Zuid-Amerika, de Caribbean, Alaska of de Mediterranen wil verkennen: NCL heeft een passende vakantie voor je klaarstaan.

Verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

De gezondheid en veiligheid van gasten en bemanning zijn de eerste prioriteit van NCL. NCL werkt hard aan de ontwikkeling van een uitgebreide en veelzijdige reeks nieuwe en verbeterde gezondheids- en veiligheidsprotocollen. Om bestand te zijn tegen COVID-19, heeft NCL wetenschappelijk onderbouwde protocollen ontwikkeld in samenwerking met het Healthy Sail Panel, een groep van 11 wereldwijd erkende experts met expertise op het gebied van wetenschap, medische praktijk, medisch onderzoek, volksgezondheid, infectieziekten , bioveiligheid en maritieme operaties.

Met Peace of Mind van NCL kun je veilig op cruise gaan dankzij verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en flexibele boekingsopties. Als de plannen veranderen of als je toch niet kunt reizen, kunt je je reisplannen tot 15 dagen vóór vertrekdatum wijzigen.

Aanbieding

Als je tussen 5 november en 17 november boekt bij Norwegian Cruise Line, kun je je vakantie upgraden met alle vijf Free at Sea-pakketten voor slechts € 99. Grijp de kans om je volgende vakantie samen te stellen op basis van je individuele wensen en behoeften. Wil je meer weten of een ontspannen cruise maken langs de bestemmingen? Kijk dan eens op de website.