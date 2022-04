Dit zijn de 6 mooiste cruises in Europa deze zomer

De nieuwste superster aan het firmament is Norwegian Prima. Het achttiende schip in de vloot van Norwegian Cruise Line (NCL) biedt nog ruimere kamers, een oceaanboulevard en infinity pools die je één met de zee maken. Maar ook een foodhal met specialiteiten van over de hele wereld, een promenade met allerlei restaurants om uit te kiezen en Broadway-entertainment, zoals Summer: The Donna Summer Musical.

Katy Perry

Norwegian Prima vaart vanaf augustus rond in Europa, maar niet voordat het in Reykjavik officieel is gedoopt door zangeres Katy Perry. Zij mag zich dan officieel ‘godmother’, ofwel peettante, van Prima noemen. We snappen Katy wel; zo heeft de geboren Amerikaanse een goed excuus om een bezoekje te brengen aan Europa, want er zijn zo veel fantastische plekken te ontdekken. Denk aan de Griekse eilanden of de Britse.

Zes tips

Een cruiseschip is de ideale manier om in korte tijd veel moois te zien en toch alle vrijheid en flexibiliteit te ervaren om te doen wat je wilt: relaxen, loskomen van de hectiek van het dagelijks leven en alleen maar genieten. We tippen je hieronder zes top cruises in Europa.

Britse eilanden vanaf Amsterdam

Denk middeleeuwse kastelen, bergen en prachtige valleien: je ziet het allemaal tijdens een tiendaagse cruise langs de Britse eilanden en Ierland in september/oktober 2022. Je vaart uit vanaf Amsterdam en bezoekt onder meer Dublin en Edinburgh. Je vaart met het schip Norwegian Dawn, dat al sinds 2002 in de vloot van NCL zit, maar in 2020 volledig werd gerenoveerd. Staar naar de zee vanuit de Mandara Spa of smul van malse stukjes rundvlees in het authentieke Braziliaanse Churrascaria, een van de zes specialiteitenrestaurants. Vanafprijs: 1259 euro.

Unieke reis: IJsland

Het geothermische bad Blue Lagoon, ruïnes, watervallen, fjorden en natuurlijk walvissen spotten: dit is echt een unieke reis. Met deze cruise vaar je vanaf Southampton in elf dagen langs schilderachtige plekken en de mooiste natuur. Je vaart met Norwegian Star, perfect om IJsland te ontdekken aangezien het een relatief klein schip is met 2300 gasten aan boord. Vanafprijs: 1289 euro.

Griekse eilanden (en Istanbul)

Bewonder de Griekse schoonheid van onder meer het betoverende Santorini en het bruisende Mykonos. Je begint in Athene en vaart met het schip Norwegian Jade naar Istanbul, de Turkse stad waar Europa en Azië samenkomen. ‘s Avonds geniet je van de Franse keuken in Le Bistro of van Japanse showcooking in Teppanyaki. Misschien wil je wel eerst even naar de sterren kijken voordat je aan het diner begint en ook dat kan dankzij het Freestyle Dining-concept aan boord; je dineert wanneer, waar en met wie je wilt. Vanafprijs: 829 euro.

Griekse eilanden (vanaf Rome)

Nog een cruise langs de Griekse eilanden, maar dan vanuit Rome en tien dagen lang. Zodat je niet alleen het beste van Griekenland ziet, maar ook van Italië. Je vaart met het cruiseschip Norwegian Escape, dat veel te bieden heeft: hoogwaardig entertainment met de shows The Choir of Man en Howl at the Moon, een touwenparcours boven de zee, vrije val glijbanen en drie dinerruimten met negen specialiteitenrestaurants. Vanafprijs: 849 euro.

Noorse fjorden

Heb jij heel veel zin gekregen om te cruisen met het spiksplinternieuwe schip Norwegian Prima? Dan is dit je kans. En dan ook nog eens tien dagen langs de fjorden in het noorden van Europa. Adembenemend, zowel het schip als de reis! Vanafprijs: 2869 euro.

Westelijke Middellandse Zee

Cruise op je gemak langs de mooiste steden rond de westelijke Middellandse Zee. Je vaart met Norwegian Epic, ook wel ‘drijvende stad’ genoemd vanwege haar grootte. Je hebt er keuze uit vele gezellige restaurants, barretjes, lounges en entertainmentlocaties, waardoor je elke dag wel iets nieuws kunt doen. Vanafprijs: 599 euro.

We noemden Norwegian Prima al even, maar ook op de andere schepen van NCL is het aanbod groot en gevarieerd. Van spectaculaire glijbanen tot unieke E-kartbanen van drie verdiepingen en van fantastische shows tot een heuse ice bar. Je kunt op het schip delicatessen uit allerlei verschillende keukens proeven, van Amerikaans tot Italiaans. En dit is nog maar een kleine greep uit de mogelijkheden aan boord. Je vervelen is simpelweg niet mogelijk.

Vrijheid blijheid

NCL introduceerde 21 jaar geleden als eerste rederij het zogenoemde Freestyle Cruising. Geen verplichtingen, maar vrijheid en flexibiliteit zodat gasten kunnen doen en laten wat ze willen en wanneer ze willen. Zo zijn er geen vaste tijden voor het diner en het entertainment. Jij bepaalt per dag wanneer je wilt eten en op welk moment je iets wilt doen. Ook kun je alle outfits in je koffer stoppen die je maar wilt, want er zijn geen formele kledingvoorschriften aan boord.

Maatwerk betekent ook dat er aan boord ontzettend veel keuze is op het gebied van hutten. Gezinnen en families kunnen aangrenzende hutten boeken, maar er zijn ook villa’s voor meerdere personen met een eigen patio. Voor de soloreizigers zijn er speciale studio’s, met een bijbehorende lounge voor als je zin hebt om anderen te ontmoeten die alleen reizen. Zo kun je alsnog samen het nachtleven aan boord verkennen, terwijl je in je tijdelijke huis van de ene naar de andere droombestemming vaart.

En als je na Europa toch wat verder weg wilt, kan dat ook. NCL vaart naar 450 bestemmingen over de hele wereld op alle continenten!

Zin gekregen in een reisje? Onze tip: NCL biedt nu 35 procent korting op alle cruises. Op een aantal cruises ontvang je ook nog eens 300 euro korting op de vlucht en een upgrade op Free at Sea: vanaf 99 euro per persoon voor alle vijf pakketten, inclusief het premium pakket voor ongelimiteerde drankjes. Dankzij het speciale gezondheidsprotocol is het reizen op de cruiseschepen van NCL heel veilig.