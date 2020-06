‘Beleggers kijken door verkeerde kant van de trechter’

Een van de eerste dingen die beleggingsexpert Geert Schaaij van Beursgenoten tijdens autorijlessen leerde, was om niet door de brede kant door een trechter te kijken. “Dan zie je immers alleen het gezichtsveld van de wereld door het kleine tuitje op de andere kant van de trechter. Kijk je door het kleine tuitje, dan zie je de hele wereld breed en overzichtelijk.”

Voor beleggers geldt dit volgens de beursgoeroe ook. Ze dienen breder te kijken, naar de markt in zijn geheel. “Maar ze rennen elkaar allemaal achterna”, zegt Schaaij.

In een ideale wereld stijgen alle aandelen, waarbij het ene aandeel uiteraard wat sneller stijgt dan het andere. Maar bij een goed marktsentiment gedijen ze allemaal. Onder de huidige covid-19-omstandigheden zien we echter dat slechts een beperkt aantal aandelen stijgt.

Schoolvoorbeeld

“Het maakt bovendien niet uit of we nu naar de Verenigde Staten of naar ons eigen land kijken, het geldt voor nagenoeg alle beurzen”, zegt Schaaij. “De beurzen worden door slechts een beperkt aantal succesvolle aandelen gedragen. Bij dat selecte groepje liggen echter ook de grootste risico’s. Het zijn aandelen als Takeway, ASML en Prosus die met hun koers-winstverwachtingen van respectievelijk 77x, 44x en 40x de Amsterdamse beurs trekken. In de VS is de Nasdaq Composite het schoolvoorbeeld voor een beperkte marktbreedte. De tien grootste aandelen van de Nasdaq zijn samen met meer dan $900 miljard in waarde gestegen. De overige 2.600 aandelen hebben ongeveer $300 miljard aan waarde verloren. We zien dus dat slechts een paar namen verantwoordelijk zijn voor de winsten. We hebben daar een rapport over gemaakt dat lezers gratis kunnen downloaden.”

Vooralsnog kan niemand exact overzien hoe groot de door het coronavirus veroorzaakte crisis gaat worden. “Ligt voor beleggers het risico dan niet bij de aandelen die het meeste zijn gestegen en torenhoge waarderingen hebben?”, vraagt Schaaij zich hardop af. “In de Verenigde Staten worden de tien grootste aandelen gemiddeld verhandeld voor ongeveer 29 keer de geschatte winst voor 2021!”.

Averechts

Beleggers kunnen volgens Schaaij het meeste geld verdienen door contra-intuïtief te zijn. Met andere woorden door te kopen wat andere beleggers niet willen hebben. “Beleggers hollen elkaar allemaal achterna en door die enkele ‘winnaars’ in de portefeuille te overwegen, wordt het risico alleen maar vergroot. Daardoor kunnen dergelijke beleggingen ineens averechts gaan werken. Bij de ‘Stand van zaken’ op de site van Beursgenoten laten we zien dat wij voor tal van aandelen het koopadvies hebben aangepast naar een houdadvies. Wij denken dat het geld van de grote naar de kleine namen gaat stromen.”

Beleggers zouden goed moeten nadenken over de gevolgen van covid-19 voor alle aandelen en vervolgens moeten ze de groeikansen afzetten tegen de risico’s. “Dan kan het bijna niet anders dan dat ze hun kansen gaan zoeken bij de aandelen die op dit moment uitgeteld op de beurs liggen. Verstandige beleggers kijken naar de aandelenmarkt in zijn geheel en stellen zichzelf dan de vraag door hoeveel aandelen de stijging van de afgelopen weken nou eigenlijk is gedragen”, zegt Schaaij.

Rapportage

Het gezegde ‘wie hoog staat, kan diep vallen’ spreekt in deze context voor zich. Wat de toekomst betreft, ligt het risico voor de beleggers volgens Schaaij dan ook bij de grootste namen. “En dat is precies wat wij met Beursgenoten aantonen. Wij hebben de lijst met ongeveer 120 aan de Nederlandse beurs genoteerde bedrijven doorgenomen en geconstateerd dat op moment van schrijven ruim honderd aandelen lager staan dan vorig jaar en amper 20 aandelen hoger.”

In deze rapportage zijn verder nog de aandelen te vinden waar Beursgenoten nu al koopadviezen voor geeft. “Als extraatje staan er de tabellen in van alle aandelen op de Amsterdamse Beurs, waardoor men in een oogopslag kan zien hoe de procentuele dalingen of stijgingen zijn geweest. Mensen zullen versteld staan!”

Het rapport is hier gratis te downloaden