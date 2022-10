Marieke (33): ‘Op de atletiekbaan vragen ze vaak naar mijn werk, maar ik mag niets loslaten’

Dat Marieke niet zomaar haar werk met anderen mag bespreken, is niet voor niets. Ze werkt voor de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. “Vroeger wilde ik dierenarts worden”, aldus Marieke. “Dat is wel even iets anders dan wat ik nu doe. Ik was me toen niet bewust van wat de FIOD allemaal doet. Toch vond ik het toen net zo belangrijk om anderen te helpen als nu.”

Geduld is (wel) een schone zaak

Een ander pluspunt vindt Marieke de afwisseling in haar werk. “Geen zaak is hetzelfde. Ik vind het een leuke uitdaging om me te kunnen vastbijten in een case en dat helemaal uit te zoeken. Je moet snel schakelen en je komt soms dingen tegen die je nog niet eerder hebt gezien. Daar krijg ik energie van. Soms heb je geduld nodig, maar juist dan is het belangrijk om niet op te geven. Als je een zaak eenmaal tot een goed einde hebt gebracht, geeft dat veel voldoening.”

Een veelvoorkomende misvatting is volgens Marieke dat de mensen van de Belastingdienst anderen proberen te benadelen. “Dat is absoluut niet zo, integendeel. Als je geen gezonde financiële geldstroom hebt, zou dat een ramp zijn voor het land. Wij pakken mensen aan die financiële fraude plegen, bijvoorbeeld door opzettelijk te weinig belasting te betalen. Dat is immers niet eerlijk voor de mensen die hun hele leven hard werken en wél op een eerlijke manier hun geld verdienen. Ik ben trots op wat ik doe, omdat ik iets kan betekenen voor de maatschappij.”

Spannende verhalen

Wanneer Marieke een lange werkdag heeft gehad, vindt ze het heerlijk om een stuk te gaan hardlopen. “Hardlopen is een fijne manier om je hoofd leeg te maken, vooral na een drukke dag. Ik doe mee met nationale en internationale wedstrijden, maar ga ook graag naar de atletiekbaan. Daar komt mijn baan ook wel eens ter sprake. Er wordt me regelmatig gevraagd of ik nog spannende verhalen heb. Dan hebben ze iets in de krant gelezen en willen ze meer erover weten. Over die ‘spannende verhalen’ mag ik niets loslaten. Gelukkig begrijpt iedereen dat meteen.”

Marieke: „Als je enthousiast bent over je werk, zien mensen dat aan je. Dat werkt aanstekelijk.” Ⓒ Iris Planting

Positieve reacties

Over haar werkgever mag Marieke wél het een en ander loslaten. “Het is geen geheim dat de Belastingdienst goede secundaire arbeidsvoorwaarden heeft. Je krijgt veel mogelijkheden om door te groeien en er zijn genoeg regelingen waar je je voordeel mee kunt doen. Ik heb bijvoorbeeld ook een abonnement bij de sportschool, waar mijn werkgever aan meebetaalt. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is een regeling voor. Dat motiveert me nog meer om mijn werk goed te doen. Als je veel krijgt van je werkgever, ben je ook sneller geneigd veel terug te geven.”

Dat is precies wat Marieke haar kennissen op de atletiekbaan over haar werk vertelt. “Als ik het over mijn baan heb, reageren anderen eigenlijk altijd positief. De Belastingdienst is gewoon echt een fijne werkgever, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Op het moment dat je enthousiast bent over je werk, zien mensen dat aan je. Dat werkt aanstekelijk.”

Als het om veelzijdige banen met aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden gaat, zit je bij de Belastingdienst goed. Ook interesse in een baan bij de Belastingdienst? Bekijk de vacatures of check Werken.belastingdienst.nl voor meer informatie.