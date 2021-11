Ondernemers krijgen hun pand nu al binnen een week gefinancierd

Het enige wat een ondernemer nog scheidt van het verlossende woord dat de financiering van zijn of haar pand geregeld kan worden, is een quickscan van Mogelijk die ongeveer een minuut duurt én de ongeveer 48 uur dat de aanvraag wordt beoordeeld.

Mogelijk is een snelgroeiend platform waar investeerders en ondernemers bij elkaar komen voor zakelijke vastgoedfinancieringen. Ondernemers die hun gehuurde bedrijfspand willen kopen of een nieuw pand zoeken, kunnen bij Mogelijk terecht voor een bedrijfshypotheek. Maar ook de verbouwing van een bestaand pand kan worden gefinancierd. Mogelijk financiert allerlei soorten vastgoed als: Kantoren, bedrijfspanden, winkels, horeca, agrarische gronden, projectontwikkeling, transformatiepanden en appartementen voor de verhuur. Er zijn leensommen mogelijk tussen de 50.000 en 10 miljoen euro.

Weten wat ondernemers willen

De grondleggers van Mogelijk hebben allen zelf ondernemersbloed door de aderen stromen en weten dus als geen ander waar de behoeftes van een ondernemer liggen. “En die liggen niet bij gedoe van allerlei papieren en documenten verzamelen en dan misschien daarna nog eens horen dat de financiering toch niet geregeld kan worden”, zegt Annemieke Schoonderwoerd, een van de oprichters van Mogelijk.

“Wij leggen eerst de bal bij onszelf neer, bekijken het te financieren pand in ons systeem, bellen de ondernemer voor wat meer achtergrondinformatie en komen vervolgens binnen 48 uur met een haalbare leensom. De benodigde papieren rompslomp komt daarna wel. Als je weet dat de financiering mogelijk is, vind je het toch een stuk minder erg om die stukken te verzamelen. Voor een ondernemer is het gewoon fijn om commitment op zak te hebben als je tijd gaat investeren in een financiering. We maken altijd persoonlijk kennis met de aanvrager, want iedere ondernemer heeft een verhaal. Het zijn net mensen hè”, lacht ze. “In eerste instantie hoeft de ondernemer alleen even onze quickscan in te vullen.”

Aanvragen stromen binnen

Dat de service van Mogelijk aanslaat, blijkt wel uit de enorme groei van het bedrijf in Breukelen. De aanvragen stromen met honderden per week binnen en dat worden er alleen maar meer. Ondernemers ruiken overduidelijk hun kans. “Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat wij in mogelijkheden denken”, zegt Schoonderwoerd. “Wij gaan niet uit van beren op de weg, maar denken mee met de ondernemer en bieden maatwerk. Daardoor werken we juist naar een ‘ja’ toe in plaats van dat we bezwaren gaan zoeken.”

Wil je als ondernemer weten of het door jou zo gewenste pand ook door Mogelijk gefinancierd kan worden, doe dan hier heel eenvoudig de quickscan.