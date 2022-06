Witte stranden en idyllische steden: dit zijn de mooiste plekken in Kroatië

Kroatië is niet voor niets een populair vakantieland voor Nederlanders. Het is qua aanbod misschien wel een van de meest diverse vakantielanden in Europa. Je kunt genieten van de adembenemende natuur of juist wat meer het bruisende leven in de dorpen, steden en eilanden opzoeken. Ook niet onbelangrijk: het is betaalbaar en goed te bereiken. Kroatië ligt op iets meer dan duizend kilometer afstand van Nederland. Dat betekent dat je er binnen een paar uur met het vliegtuig bent, maar net zo goed met de auto, camper of caravan kunt gaan.

Zon, zee en strand

Voor een flinke portie zon, zee en strand zit je in Kroatië helemaal goed. Van romantische verborgen stranden tot drukkere surfstanden: de keuze is reuze. Diverse Kroatische stranden worden genoemd in de lijst mooiste locaties ter wereld en dat is niet voor niets: de helderblauwe zee, het witte zand en de rotsachtige kust zorgen voor een prachtig plaatje. Het bekendste strand van Kroatië is te vinden op Brač Island, dat ook wel ‘Gouden Hoorn’ genoemd wordt vanwege de opvallende vorm. Verborgen parels zijn Stiniva Cove op het eiland Vis, de stranden rondom het dorpje Orebić en Saplunara op het eiland Mljet.

Kroatië is een waar paradijs voor kampeerliefhebbers: de meeste campings liggen op een steenworp afstand van de zee. Ⓒ Aleksandar Gospic

Camping aan zee

Heb je een camper, caravan of ga je graag kamperen? Dan ben je bij Kroatië aan het juiste adres. Steeds meer Nederlandse kampeerliefhebbers ontdekken al het moois dat Kroatië te bieden heeft. Je vindt er campings op een steenworp afstand van de zee of in een prachtig natuurgebied. Er is genoeg te doen voor alle leeftijden – dat maakt een kampeervakantie in Kroatië ideaal voor het hele gezin. Tip: vooral de campings in Istrië zijn een waar paradijs.

De idyllische dorpen en steden in Kroatië hebben een rijke geschiedenis. Ⓒ Denis Peros

Idyllische steden en dorpen

Als je door de dorpen en steden van Kroatië loopt, waan je je net in een sprookje. Je ziet kleurrijke gebouwen, middeleeuwse kastelen en romantische bruggen. Bezoek levendige steden als Zagreb, Dubrovnik, Pula, Zadar, Split, Rijeka en Osijek – of ga voor de idyllische dorpen aan de kust. Voor allemaal geldt: de Kroatische omgeving ademt historie, maar heeft tegelijkertijd ook genoeg moderne elementen. Een van de mooiste kustdorpen van Kroatië is Trogir, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Ook leuk om te bezoeken: ’s werelds kleinste dorp! Het historische dorpje Hum ligt in Istrië en heeft slechts vierentwintig inwoners.

Een verborgen parel onder de watervallen: die in het prachtige Krka National Park, in de buurt van de stad Šibenik. Ⓒ Zoran Jelaca

Verborgen watervallen

Deze is voor alle schatzoekers onder ons. De Kroatische natuur heeft een hoop parels te bieden, kijk maar eens naar de watervallen. Het Nationaal Park Plitvicemeren is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van beschermde natuurgebieden. Het azuurblauwe water, de verborgen grotten en negentig watervallen zorgen voor een adembenemend aanzicht. Voor de verborgen parels onder de watervallen moet je zijn bij de Zrmanja en de Rastoke watervallen of in het prachtige Krka National Park, dat dichtbij de stad Šibenik in Dalmatië ligt.

Dit zijn de highlights van het vakantieparadijs dat Kroatië heet, maar er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om het land te bezoeken.