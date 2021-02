Ontslag voor Mary (61) vanwege haar leeftijd?

Vanaf het eerste moment dat ik Mary (61) aan de telefoon heb voel ik een connectie. Alsof ik haar al jaren ken, eigenlijk alsof ik met mijn moeder aan de lijn zit. Als snel blijkt dat het leggen van warm, persoonlijk contact ook precies dat is waarom ze zo goed is in haar werk.

Ze werkt bij een reisbureau. Haar klanten, voor wie ze alles tot in de puntjes regelt, sturen haar vaak kaartjes vanaf hun vakantiebestemming om haar te bedanken voor de goede service. Na onze kennismaking breekt haar stem en vertelt ze me dat ze onverwacht, na altijd zeer positieve beoordelingen, wordt ontslagen en vraagt of ik alsjeblieft kan helpen.

Misrekening

Ik hoor haar verhaal aan en voel de frustratie en verontwaardiging. Natuurlijk heb ik als arbeidsjurist dagelijks te maken met arbeidsconflicten, en ook voor Mary wil ik door het vuur gaan. Door de coronacrisis gaat haar baas een flink deel van het personeel ontslaan. Omdat Mary er al zo lang werkt, maakte ze zich geen zorgen om haar eigen baan. Maar dat blijkt een misrekening. Haar baas wil haar zó snel ontslaan zodat ze niet eens de tijd heeft om een andere baan te vinden.

Last in, first out

De coronacrisis hakt er hard in bij de reisbranche. De baas van Mary heeft het zo lang mogelijk volgehouden maar nu wil hij een aantal collega’s ontslaan. Mary is overrompeld en van slag. Wordt ze nu echt een paar jaar voor haar pensioen aan de straat gezet? Ze had zich vooral zorgen gemaakt om haar jongere collega’s. Ze gaat er namelijk van uit dat de regel last in, first out hier van toepassing is.

Onmisbare kennis

Haar baas beslist echter anders. Hij heeft bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd en stelt dat hij zes werknemers hierbuiten wil laten omdat die, volgens hem, specifieke kennis hebben. Deze zes zouden op specifieke klanten en specifieke locaties werken en hoeven daarom niet ontslagen te worden. Het is Mary tot haar grote verdriet al snel duidelijk dat haar baas haar niet als onmisbaar ziet. Ik duik erin om te kijken hoe ik haar kan helpen.

Per leeftijd

Wat Mary niet wist, is dat last in, first out per leeftijdscategorie mag worden gebruikt. Haar baas mikt erop dat er ook na de ontslagronde een gezonde leeftijdsverdeling is. Zo kijkt hij per bedrijfsonderdeel, per vestiging, per leeftijdscategorie en dan pas naar hoe lang iemand in dienst is. Mary trekt met haar hogere leeftijd volgens haar baas aan het kortste eind en moet nog deze maand vertrekken.

In verweer

Ik stel haar gerust en vertel haar dat naar mijn mening haar baas niet de juiste afwegingen maakt. Er mag geen onderscheid worden gemaakt over de verschillende locaties, omdat het geen zelfstandige bedrijfsonderdelen zijn. De ‘onmisbare’ werknemers zijn helemaal niet onmisbaar, omdat de kennis en vaardigheden gelijk zijn. Dat ze voor specifieke klanten werken is niet relevant: het mag alleen om de soort werkzaamheden gaan. Ik vertel haar dat ze op mij kan vertrouwen en dat ik het ga aankaarten bij haar baas.

Extra maand

Zelfs nadat ik herhaaldelijk met hem heb gesproken, wil de baas van Mary niet meebewegen. Hij wil haar niet eens wat extra tijd geven om een andere baan te vinden. Dit vind ik onacceptabel en ik neem contact op met het UWV om duidelijk te maken dat haar baas de regels niet goed toepast.

Het UWV geeft mij gelijk, maar zegt ook dat Mary toch bij de ontslagronde mag worden meegenomen vanwege de leeftijdscategorie en de lengte van haar dienstverband. Dat is natuurlijk een teleurstelling, maar waar Mary erg blij mee is, is de gewenste extra maand die we voor elkaar hebben gekregen. Zo heeft zij extra tijd om een mooie nieuwe baan te vinden. Iets wat haar ongetwijfeld gaat lukken.

Sean Witteveen – Jurist bij DAS

Jurist contractuele- en arbeidszaken