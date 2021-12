Zorgwoning ouders dankzij geldprijs: ‘Nu kan ik eindelijk iets terugdoen’

Anita (60) speelt al jaren mee met de Postcode Loterij, maar pas drie jaar met haar huidige postcode. “Toen we verhuisden, twijfelde ik zelfs nog of ik mijn nieuwe postcode zou doorgeven, of nog zou blijven meespelen op de oude”, vertelt ze. “De straat waar ik eerst woonde, was groter. Ik dacht dat ik daar misschien meer kans had om te winnen, omdat er meer buren meespeelden. Onzin, zo blijkt wel. En gelukkig zette ik de postcode over.”

Eind 2020 was daar dat verrassende telefoontje met het nieuws dat Anita en haar man 50.000 euro hadden gewonnen. “Ik kon het niet geloven. Zoiets overkomt anderen, maar niet mij! Ja, een taart of een agenda, maar zo’n grote geldprijs verwacht je niet. Pas toen de buurvrouw me belde en vroeg of ik meespeelde en ook had gewonnen, drong het besef tot me door. Ik heb het mijn man pas verteld toen hij thuiskwam van werk. Ook hij was heel sceptisch. Maar binnen een maand stond het geld op onze rekening en bleek het dus echt waar.”

Niet samen blijven

Het was haar man die opperde om het geld in een zorgwoning voor haar ouders te stoppen. “Zijn ouders leven niet meer, mijn ouders zijn intussen ook dik in de tachtig. Mijn man zei al toen we dit huis kochten: we hebben nu de ruimte om het te doen. Dus toen we ineens ook de financiële middelen hadden, zijn we meteen aan de slag gegaan. En nu, een jaar later, zijn ze net in hun huis bij ons in de tuin komen wonen.”

Haar ouders zijn nog mobiel, maar Anita had één grote zorg: wat als er onverhoopt iets met een van hen is en ze kunnen niet meer samenwonen? “Stel de ene moet naar een verzorgingstehuis? Dat zou verschrikkelijk zijn voor de ander die achterblijft. Mijn ouders zijn al zo lang samen en ze willen ook samen blijven, maar dat kan niet altijd als je ouder wordt. Nu hebben we een zorg minder; ze kunnen hoe dan ook bij elkaar blijven.”

Pan erwtensoep

De zorgwoning is een familieproject geworden. “Mijn zus is met haar man overgekomen uit Canada om te klussen. Mijn kinderen hebben meegeholpen en zelfs de kleinkinderen droegen een steentje bij. We hebben onze kinderen natuurlijk ook een beetje laten meedelen in de prijs. Alleen niet met een groot bedrag, want het was hard nodig voor het huisje. Zij vinden het ook leuk dat we dit voor opa en oma doen.”

Ze delen weliswaar de grond waarop hun woningen staan, maar zowel Anita en haar man als haar ouders hebben hun eigen voorzieningen. “Alleen de wasmachine en de droger staan in de gedeelde schuur. Als mijn moeder een pan erwtensoep maakt, brengt ze een bakkie bij mij. En als ik boodschappen doe, neem ik meteen wat voor ze mee. Als ze meer zorg nodig hebben, kan ik dat bieden, eventueel natuurlijk met hulp van buitenaf. Ze genieten nu ook mee als mijn kleinkinderen - hun achterkleinkinderen - bij ons zijn. Mijn ouders hebben altijd goed voor ons gezorgd, mijn zus en ik hebben een fijne jeugd gehad. Nu kan ik iets terugdoen.”

Hulpbehoevende hond

Anita stak niet alleen geld in de zorgwoning voor haar ouders, maar ook in een hulpbehoevende hond. “Ik werk als vrijwilliger bij Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen en net na kerst vorig jaar kregen we een geadopteerde pup terug die aan twee kanten zware heupdysplasie bleek te hebben. De keuze was: inslapen of opereren? We kozen voor dat laatste. Nu gaat alles goed, maar daar waren wel twee operaties en een halfjaar revalideren voor nodig. Afgelopen zomer hebben we Josie officieel geadopteerd.”

Hoewel Anita al zeven jaar niet op vakantie is geweest, heeft ze geen moment spijt gehad van de keuze om haar geldprijs te besteden aan de zorg voor mens en dier. “Ik hoef niet meer bang te zijn dat mijn ouders uit elkaar moeten en ik heb er nu een heel gezond en ondeugend hondje bij. We hebben er dus allemaal plezier van. Dat is me meer waard dan een vakantie.”

