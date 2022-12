Met deze kerstcadeaus sla je de plank nooit mis

Alles ziet er nét iets leuker uit tijdens de feestdagen. De woonkamer met de gezellige kerstboom, de winkelstraten vol versierde etalages en zelf trekken we ook onze mooiste outfit uit de kast. Deze sfeer wil je het liefst vastleggen - extra leuk dus om een cadeau te geven met deze insteek in gedachten.

Ultrascherpe foto’s

Met de nieuwste Samsung smartphones Galaxy Flip4 of Galaxy Z Fold4 maak je perfecte foto’s: scherp vanuit elke hoek. Zo kun je deze bijzondere dagen van het jaar prachtig vastleggen.

Beide smartphones kun je dichtvouwen. Handig, want zo kun je een statief maken en dat is perfect als je foto’s wil maken. Zet ze in flex mode (gevouwen positie) op tafel en maak op die manier de mooiste handsfree foto’s.

Eindeloos veel opslagruimte

Het laatste waar je je druk om wil maken tijdens gezellige etentjes is dat je geen opslagcapaciteit hebt voor de vele foto’s die je wil maken. Gelukkig is dat bij de beide Samsung smartphones uit de eerste cadeautip geen issue.

Wil je je galerij toch liever ergens anders bewaren, dan kun je met Quick Share alles heel makkelijk overzetten naar je Galaxy Book2 Pro of Galaxy Tab S8. Hiermee deel je al je bestanden met andere Galaxy apparaten, zonder kwaliteitsverlies. Toch behoefte aan meer opslag? Dan is de Portable SSD T7 Shield een superleuk idee voor onder de boom. Klein van stuk, maar een groot cadeau!

Smartwatch met saffierkristal

Voor een fonkelende kerst trek je alles uit de kast. Ben je nog op zoek naar die ene accessoire die je outfit compleet maakt? Wat te denken van het beste Android-horloge op de markt? De Samsung Galaxy Watch5 is niet zomaar een mooie gadget: dit horloge tilt je dagelijkse activiteiten naar een hoger niveau. Hij houdt je slaapritme bij, waardoor je inzicht krijgt in je persoonlijke slaapfases en je je slaapkwaliteit kunt verbeteren.

Tijdens het sporten telt dit horloge je stappen, je calorieën en je kunt zelfs 90 oefeningen bijhouden. Ook fijn: de batterijduur van dit horloge is fenomenaal – en het duurt maar 30 minuten om van 0% naar 45% op te laden. Het display is waterbestendig en gemaakt van saffierkristal, dat bijzonder goed bestand is tegen krassen. Als dat geen perfect cadeau is?

Ideale oordopjes

Oordopjes waarbij elke noot klinkt zoals -ie is bedoeld: met de Galaxy Buds2 Pro als kerstcadeau kun je de plank niet misslaan. Het kraakheldere geluid begint bij je favoriete Samsung Galaxy-toestel en wordt zonder kwaliteitsverlies omgezet naar de oordopjes.

Met maar liefst 3 microfoons kunnen de Galaxy Buds2 Pro elk omgevingsgeluidje opsporen en verwijderen, zelfs het fluisteren van de wind. Zo heb je geen last van omgevingsgeluiden als je aan het bellen bent, opgaat in je favoriete muziek of een podcast aan het luisteren bent.

De oordopjes worden automatisch gevonden door je Samsung Galaxy device en je kunt ze met één klik aan elkaar koppelen. Ook handig: als je ze ergens per ongeluk laat liggen, geeft je telefoon een melding en gaat er een alarmpje af. Kortom: inpakken, strik eromheen en onder de kerstboom. Moet je alleen nog even bedenken of je ze zelf wil uitpakken of dat je een ander dit cadeau gunt…

