Van Gooische Vrouwen tot buurtcoach in Zaans gehucht

Vertel, hoe is dit gelopen?

“Voor ik deze baan kreeg, reed ik als chauffeur op een vuilniswagen. Eigenlijk had ik die baan als tijdelijk in gedachte, omdat ik als ZZP’er bezig was om een paar goede filmklussen binnen te halen. Dat zat helaas tegen en zo werd ik langzaamaan een steeds betere chauffeur. Maar uiteindelijk verloor ik die baan, omdat ik als uitzendkracht werkte en dan ben je bij overbezetting de eerste die vertrekt. Dat moment viel samen met tegenvallende vooruitzichten op filmgebied. Daarbovenop kwam nog eens de coronacrisis. Toen ben ik voor het eerst van mijn leven naar UWV gestapt.”

Je besloot dus om op 50-jarige leeftijd een andere weg in te slaan?

“Ja, waarom niet iets heel anders doen, dacht ik. Maar wat precies wist ik eigenlijk ook niet. Ik ben gaan kijken tussen de opleidingen die worden aangeboden op www.krapteberoepen.nl. Hoewel ik leuke dingen zag, vond ik niet iets dat ik voor altijd zou willen doen.”

Hoe heb je je huidige baan gevonden?

“Uiteindelijk vindt het jou. Ik heb veel gesprekken gevoerd met UWV. Mijn adviseur werk kreeg een goed beeld van me. Ook heb ik een aantal persoonlijkheids- en beroepstesten gedaan om uit te vinden waar ik nou zoeken moest, in welke hoek. ‘Communicatie in de brede zin van het woord’ was de vage conclusie die ik over mijzelf kan trekken. Klinkt een beetje als ‘iets met mensen’, haha. Toen De Boer & De Groot Civiele Werken bij UWV vroeg of er niet iemand in het bakkie zat die een voorlichtende rol zou kunnen vertolken tussen een te voeren bouwproject hier in Zaandam en de buurtbewoners, trokken ze mijn naam tevoorschijn. Ik zei direct ja. Ik ben langs geweest bij De Boer & De Groot en ik voelde direct een klik met deze mannen. De functie van buurtcoach hadden ze dan wel omschreven, maar hoe dat in de praktijk moet uitpakken dat moest ik zelf uitvinden.”

En ging dat makkelijk?

“Ja toch wel. Je springt erin en dan ga je zwemmen. Ik ben het aanspreekpunt van de buurt bij de aanleg van een brugproject. Ik neem een proactieve houding aan. Ik neem contact op voordat er contact met mij wordt opgenomen. En ik knoop veel gesprekken aan met buurtbewoners. Ik kan echt genieten als ik zie hoeveel kleurrijke mensen uit zo’n buurt tevoorschijn komen. Natuurlijk ondervinden ze hinder, maar er is ook een hoop begrip. Uiteindelijk moet er weer een aanwinst tevoorschijn komen wat betreft het aanzicht van de wijk. Veel mensen denken bij buurtcoach aan hangjongeren. Maar daar heeft het niets mee te maken. Overigens kan ik met hangjongeren ook wel overweg. Ik zie van veel dingen de humor in en ben denk ik redelijk begripvol. Er zijn ook veel hangouderen, die zitten vol verhalen.”

Heb je hulp gekregen bij de omscholing?

“Ik ben, afgezien van het basisdiploma VCA (veiligheid werkvloer), dat De Boer & De Groot voor mij heeft geregeld, niet echt omgeschoold. Uiteindelijk is het de praktijk die me schoolt.

Eigenlijk ben ik heel dicht bij mezelf gebleven en doe ik wat me ligt: Contact maken, in beweging, nieuwsgierig en communicatief zijn. Of zoals dat bij UWV ook wordt verteld: kijk naar je competenties, die kunnen je soms verder brengen dan alleen vaardigheden dat kunnen. Dat vind ik een mooie manier om verder te kijken dan je neus lang is.”

Hoe heb jij het contact met UWV ervaren?

“Het contact met UWV heeft mij enorm verrast. Er werken daar zulke lieve mensen die enorm betrokken zijn. Ik heb urenlange gesprekken gevoerd. Van begin tot het eind vond ik de mensen met wie ik te maken heb gekregen echt heel erg aardig, meelevend en meedenkend. Het zijn eigenlijk je bondgenoten in jouw zoektocht naar werk. Een van hen suggereerde bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dat heb ik ook opgepakt, eerst via de site www.zaankantersvoorelkaar.nl en nu voor Humanitas. Mocht je je nutteloos voelen dan is dat een aanrader. Je krijgt er veel voor terug en breidt je netwerk uit. Ook verandert het je kijk op dingen en dat is belangrijk. Je moet jezelf niet in een hokje stoppen. Ik ga in mijn vrije tijd nu levensboeken schrijven voor Humanitas. Altijd heb ik al eens een boek willen schrijven en nu heb ik een manier gevonden om dat echt te gaan doen.”

Zou je andere mensen de stap aanraden die jij hebt gezet?

Dat kan ik niet zeggen. Je moet kiezen wat bij jou past, niet wat bij mij past. Ik heb gelukkig een nieuw pad gevonden, nadat ik toch een tijdje het gevoel heb gehad dat ik op een dood spoor zat. Ik kan wél zeggen dat je niet bang moet zijn als je je baan verliest.

Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Als Onze Lieve Heer een deur dichtdoet, gaat er een raampje open. Een cliché misschien, maar wel al te waar. Belangrijk is in ieder geval dat je positief blijft. En dat lukt niet altijd. Zo realistisch ben ik ook wel. Dan is er altijd nog Netflix. Maar blijf er niet in hangen. Je kunt hulp krijgen, maar vraag er om. Niemand wil aan een dood paard trekken. Ook bij UWV werken tenslotte echte mensen en als jij écht wil, dan maak je het voor hen ook veel leuker om voor jou aan de slag te gaan. Dat betaalt zich op een mooie dag uit.”

