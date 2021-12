Tweedehands Mercedes van Marcus blijkt kat in de zak

Marcus is klaar met zijn oude Mercedes-Benz station uit 2003. In de tweedehands showroom valt zijn oog op eenzelfde model uit 2012 mét ingebouwde navigatie. Hij koopt de bolide met zes maanden BOVAG-garantie. Maar dan blijkt de nieuwe auto veel slechter te zijn dan de oude. Marcus roept mijn hulp in, want zo kan hij de weg niet op.

Marcus runt zijn eigen bedrijfje met vishengels. Deze brengt hij aan de man via zijn connecties bij verschillende hengelsportzaken. Zijn oude Benz had met meer dan 3 ton op de teller heel wat trouwe dienstjaren gereden en het is tijd voor een upgrade. In de tweedehands garage van Joey vindt hij een prachtig opgepoetste donkerblauwe Mercedes uit 2012 die zijn hart steelt. De koop met inruil is daarna snel beklonken.

Oorverdovende herrie

Al in de tweede week hoort Marcus steeds een hard, schel en ratelend geluid onder de motorkap vandaan komen. Dat kan natuurlijk niet: het is weinig professioneel om met een defecte auto bij je zakelijke relaties aan te komen. Wanneer Marcus zich met het defect bij Joey meldt, zegt deze dat de motor ‘gewoon’ nog wat koud is en hij daar niets aan kan doen. Met pijn in zijn buik vertrekt Marcus weer.

Diagnose stellen

Omdat het akelige geluid aanhoudt, belt Marcus mij om te vragen wat hij het beste kan doen. Ik adviseer hem om een diagnose te laten stellen door een andere garage. Zo gezegd, zo gedaan. Als Marcus het rapport krijgt, schikt hij zich rot. Het ratelende geluid komt door ‘kantelende zuigers’, een ernstig gebrek. Daarnaast blijken de cilinderwanden beschadigd en is er een olielekkage tussen de motor en de versnellingsbak ontdekt. De expert stelt dat dit komt omdat er een niet geschikte motor in de Benz is geplaatst. Hier had Joey niets over verteld!

Confrontatie

Ik stuur namens Marcus een brief naar Joey met de uitdrukkelijke vraag om de auto kosteloos te repareren binnen een termijn van twee weken. Tot mijn verbazing geeft Joey aan dat hij niet van plan is ook maar één vinger naar de auto uit te steken. Marcus moet volgens hem gewoon niet zo zeuren en de auto zou het prima doen. Dat is natuurlijk geen manier van zakendoen.

Naar de rechter

Ik vraag de rechter om de koopovereenkomst te ontbinden en ik vorder de volledige koopsom voor Marcus terug. De rechter oordeelt dat Marcus inderdaad een goed werkende auto mocht verwachten en dat dat duidelijk niet het geval is. Daarmee is er sprake van ’non-conformiteit’. Joey heeft de kans gehad om de situatie te herstellen, maar dit niet gedaan. Hiermee stelt de rechter ons in het gelijk en krijgt Marcus zijn geld terug.

Een busje

Marcus is blij dat hij zijn aankoopbedrag terug heeft. Hij vertelt me dat hij nu een busje overweegt om nog meer producten mee te kunnen nemen. Ook nodigt hij me uit om samen te gaan vissen, zodat ik kennis kan maken met de hengelsport. We houden zeker contact.

Sjaak Drinkenburg

Jurist Contractuele en Onroerende zaken bij DAS

