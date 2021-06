‘Mag ik weer knuffelen?’ En nog vijf belangrijke vaccinvragen

Wanneer ben ik aan de beurt voor een vaccinatie?

Het doel is dat iedereen die dat wil half juli een eerste prik heeft gehad. Over het algemeen geldt: ouderen en mensen met een medische indicatie zijn als eersten aan de beurt. Daarna gaat het op leeftijd, van oud naar jong. De overheid heeft trouwens een speciale tool (zie vraag 5) ontwikkeld waarmee je kunt zien wanneer jij een uitnodiging voor een vaccinatie kunt verwachten.

Bij de meeste vaccins zijn twee prikken nodig. Ben ik verzekerd van die tweede als ik de eerste al heb gehad?

Kort en krachtig: Ja! Er is een uitzondering voor mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad. Zij hoeven geen tweede prik, omdat het virus zelf dan al als een soort vaccin heeft gewerkt. Let wel, er staat ‘hoeven’. Een tweede prik mág wel en is zeker niet bezwaarlijk.

Ik hoor weinig mensen in mijn omgeving die ziek zijn geworden van de vaccins. Hoe kan dat eigenlijk?

Opvallend genoeg vragen veel mensen zich dit af. Kennelijk gaan we ervan uit dat we sowieso ziek worden – oftewel bijwerkingen ervaren – na een vaccinatie. Denk aan koorts en spierpijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Iedereen reageert anders op een vaccin. Dat je bijwerkingen kunt ervaren en je dus een beetje ziek kunt voelen de dagen na vaccinatie, is goed uit te leggen. Met sommige vaccins krijg je namelijk een klein stukje van het virus geïnjecteerd om zodoende antistoffen te kunnen aanmaken. Bij andere vaccins is alleen informatie over het virus nodig om ze werkzaam te maken.

De vaccins zijn er natuurlijk ook niet om je ziek te maken. Ze zetten je immuunsysteem juist aan het werk. Zodat, mocht je straks toch écht besmet raken met het coronavirus, jouw lichaam het virus herkent en direct aan de slag gaat. Zo verkleinen de vaccins de kans enorm dat je ernstig ziek wordt. Of je wel of geen bijwerkingen ervaart van de vaccins zegt overigens niets over de effectiviteit van de vaccins.

Ik ben nog jong en gezond. Waarom zou ik een vaccin nemen?

Een virus maakt bij het besmetten van mensen geen onderscheid tussen jong en oud. Iedereen kan het krijgen. Ook als je jong en gezond bent kun je (flink) ziek worden. Als de klachten langere tijd aanhouden, noemen we dat Long Covid. Je kunt dan langdurig last hebben van kortademigheid, moeheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, verhoging, verlies van reukvermogen, depressiviteit en vergeetachtigheid. Bovendien kun je, als je zelf besmet bent, anderen besmetten. ‘Maar die is waarschijnlijk toch wel gevaccineerd’, kun je dan denken. Maar geen enkel vaccin werkt 100%. Dus er is altijd een (heel) kleine kans dat je ondanks een vaccinatie toch besmet wordt. Of dat jij anderen besmet. Hoe meer mensen grotendeels beschermd zijn, hoe minder het virus kan rondgaan en hoe kleiner die kans voor ons allemaal wordt.

Kan ik wachten met het nemen van een vaccin en mag ik kiezen welke ik wil?

Ja en nee. Lekker diplomatiek, maar zo zit het wel. Ja, je kunt wachten met het maken van je afspraak. De uitnodiging staat en daar is geen einddatum op gedrukt. Bij degenen die door de huisarts worden gevaccineerd, ligt dat wel iets lastiger. Huisartsen zullen niet altijd een voorraad vaccins hebben. Dus of je dan een vaccin kan krijgen als jij er klaar voor bent, is nog maar de vraag.

En nee, je kunt niet kiezen welk vaccin je wilt. In de strijd tegen de pandemie is het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk wordt gevaccineerd. De Gezondheidsraad adviseert voor wie welk vaccin geschikt is. Op basis van dat advies worden keuzes gemaakt, zodat iedereen de juiste vaccinatie krijgt.

Er zijn overigens nauwelijks verschillen tussen de werkzaamheid van de vaccins. Ze helpen allemaal om de kans op ernstig ziek worden, ziekenhuisopname of overlijden door corona aanzienlijk te verlagen. In de eerdergenoemde tool kun je zien welk vaccin je krijgt.

Misschien wel de hamvraag: mag ik weer knuffelen als ik een vaccin heb gehad?

Het is helaas niet zo dat je je niet meer aan de maatregelen hoeft te houden als je gevaccineerd bent. Dus ook de anderhalve meter zal je nog eventjes in acht moeten nemen. Dat komt simpelweg doordat er nog mensen zijn die niet zijn gevaccineerd. Hoe meer mensen een vaccin hebben gekregen, hoe groter de kans dat de maatregelen kunnen worden versoepeld. Zo kan knuffelen uiteindelijk weer in zicht komen.

Heb je toch nog een vraag die hierboven niet is beantwoord, kijk dan eens op coronavaccinatie.nl.