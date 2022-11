Wat als je arbeidsongeschikt raakt? Deze financiële mogelijkheden zijn er

Als je (tijdelijk) niet kunt werken, is het een veilig idee om een financiële buffer te hebben voor minstens een aantal maanden. Helaas heeft niet elke ondernemer die mogelijkheid – en daarbij weet je van tevoren nooit hoe lang je eventueel uit de running zal zijn. Wat als je een jaar of zelfs langer niet of niet voor 100 procent kan werken?

Als je iets wil regelen, kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Spaargeld, een Broodfonds, een verzekering via het UWV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): hoe maak je de juiste keuze?

Op maat samenstellen

“Als zzp’er kun je op een aantal manieren regelen dat je verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid”, vertelt Aart van Wolfswinkel, propositiemanager AOV van Interpolis. “Anders dan wanneer je in loondienst bent, moet je dit zelf regelen en vooralsnog is het ook niet verplicht. Toch is het raadzaam wel iets te regelen, want je moet er niet aan denken dat je met lege handen komt te staan in het geval je al dan niet tijdelijk niet kunt werken.”

Je kunt ervoor kiezen in te stappen bij een Broodfonds. “Die keren meestal alleen de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid uit. Je kunt een Broodfonds goed combineren met een AOV, dan werkt de AOV als vangnet als de uitkering via het Broodfonds stopt.

Kom je uit loondienst of heb je een uitkering, dan kun je jezelf binnen dertien maanden na afloop van je dienstverband bij het UWV aanmelden voor een verzekering. En tot slot kun je kiezen voor een AOV die je helemaal op maat kunt samenstellen.”

Wat zijn de kosten?

Wat en hoe je dit regelt, bepaal je helemaal zelf. Interpolis heeft de verschillende oplossingen bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid opgesomd. Als je een AOV overweegt, is het handig om zicht te krijgen op de mogelijke kosten die dit met zich meebrengt. Je kunt de premie deels zelf bepalen op basis van je voorkeuren.

“Ik ben verzekerd bij een Broodfonds, maar heb ook een AOV afgesloten die doorloopt tot ik 67 ben”, aldus aannemer François (38). “Ik ben voor die zekerheid gegaan nadat ik zag dat een collega langdurig uitviel. Ik heb gekozen voor een vast bedrag van 2500 euro bruto per maand; daar betaal ik maandelijks 151 euro voor.”

De 47-jarige Noud richt zijn AOV anders in. Hij is accountant en heeft al behoorlijk wat geld gespaard. “Dat spaargeld is mijn buffer”, aldus Noud. “Mijn AOV gaat in op het moment dat ik langdurig zou uitvallen. Daar betaal ik 98 euro per maand voor. Ik ben dan tot mijn zestigste verzekerd voor 30.000 euro per jaar.”

Inkomenszekerheid en begeleiding

Een financieel vangnet is altijd verstandig, maar het liefst blijf je als ondernemer natuurlijk je leven lang fit. Je hebt niet alles in de hand, maar je kunt wél extra zorg besteden aan je welzijn. Als je een AOV afsluit bij Interpolis, krijg je toegang tot een pakket gratis preventiediensten. Hier kun je onder andere terecht voor ondernemersadvies, check-ups en trainingen.

Een AOV sluit je gemakkelijk online af. Als je graag wil dat iemand met je meekijkt, kun je terecht bij een adviseur van Rabobank.