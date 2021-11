Snelheidsverhoging woonstraat: Ingmar gaat strijd aan met gemeente

Ingmar komt in opstand tegen de gemeente. Zij willen namelijk van zijn straat, waar je momenteel 30 kilometer per uur mag, een straat voor doorgaand verkeer maken waar auto’s doorheen razen. Ingmar, die zich in zijn rolstoel al kwetsbaar voelt op straat, is hier niet blij mee. Kan hij de strijd met de gemeente winnen?

Ingmar schrikt zich rot als hij de brief van de gemeente leest. De gemeente wil de snelheid op de weg waar hij woont verhogen naar 50 kilometer per uur. Hij zit niet te wachten op meer drukte en overlast. De weg is relatief smal, een stoep ontbreekt, er zijn veel uitritten en er spelen veel kinderen in de straat. Voor Ingmar voelt dit niet veilig. Hij zit zelf in een rolstoel en is daardoor afhankelijk van het fietspad op de straat.

Dwarslaesie

Sinds zijn dwarslaesie van 5 jaar geleden, gaat hij met zijn rolstoel over het fietspad naar zijn werk of de supermarkt. Het idee dat de auto’s sneller langs hem heen razen en bij de minste of geringste uitwijking al op het fietspad belanden, maakt hem angstig. Hij besluit, bijna tegen beter weten in, om de strijd aan te gaan met de gemeente over de plannen.

Veiligheidsnormen

Om beslagen ten ijs te komen, belt Ingmar met ons. Ik vertel hem dat we hem uiteraard gaan helpen. Samen bestuderen we de stukken die we hebben opgevraagd bij de gemeente. Al snel wordt mij duidelijk dat het zeer twijfelachtig is of de nieuwe plannen wel voldoen aan de veiligheidseisen die de gemeente zelf heeft opgesteld. Ik besluit een verkeerskundige in te schakelen, die snel tot dezelfde conclusie komt.

Gevaar op het fietspad

De rechter moet uiteindelijk oordelen over de zaak. Ik bepleit dat de gemeente de noodzaak voor de plannen onvoldoende heeft onderbouwd. Daarnaast zal de onveiligheid van de weg verder toenemen door verhoging van de snelheid en verwijdering van de drempels en versmallingen. Om elkaar te kunnen passeren, zullen automobilisten over de fietspaden moeten rijden. Ik benadruk dat de scheiding van fietsers, voetgangers en rolstoelers versus de auto’s niet voldoet aan de veiligheidsnormen voor de aanleg van nieuwe wegen.

Nieuw onderzoek

De rechter oordeelt dat het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de weg niet goed is geweest. De gemeente moet rekening houden met de veiligheidsnormen voor de aanleg van nieuwe wegen en mag hier niet zomaar van afwijken. De rechter draagt de gemeente op om opnieuw onderzoek te verrichten naar de vraag of het mogelijk is de weg in te richten volgens de veiligheidsnormen. Hij verbiedt de gemeente om door te gaan met het veranderen van de weg totdat hij de uitkomsten van het nieuwe onderzoek heeft beoordeeld. In ieder geval is dit tijdelijke winst voor Ingmar.

Handdoek in de ring

Enkele maanden later gooit de gemeente de handdoek in de ring en ziet af van herinrichting van de straat. Blijkbaar zien ze zelf in dat een nieuw onderzoek niet tot een ander antwoord zal leiden. Ingmar is blij als ik hem opbel met het resultaat. Na een hartgrondige juichkreet vertelt hij dat hij eigenlijk dacht het nooit te kunnen winnen van de gemeente. Nu weet hij dat het in ieder geval altijd de moeite waard kan zijn.

Sanne Depmann

Advocaat contractueel en onderwijsrecht bij DAS

