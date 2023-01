4 tips om voordelig te koken

Kies voor betaalbare kwaliteit

Wil jij kwaliteit voor een scherpe prijs? Check dan eens de Prijsfavorieten van Albert Heijn. Deze producten van het eigen merk zijn altijd laaggeprijsd en dus goed voor je portemonnee. Er zijn intussen al meer dan 1700 producten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.

Gebruik seizoensproducten

Eet wat het seizoen je geeft, is een goede richtlijn om je aan te houden. Koken met seizoensproducten is namelijk om twee redenen slim: de producten zijn gunstiger geprijsd dan wanneer je ze in een andere tijd van het jaar koopt én ze zijn lekkerder. Wist je dat diepvriesgroenten worden geoogst als ze op hun best zijn? Daarmee zijn ze ook een voordelig en gezond alternatief.

Kook onder de 2 euro p.p.

Of je nu voor een groot gezin kookt, voor twee personen of voor jou alleen: er zijn genoeg recepten waarmee je een heerlijk hoofdgerecht maakt voor minder dan 2 euro p.p. Bekijk heel veel recepten onder de 2 euro in de AH-app of ga naar ah.nl/voordeelboodschappen voor meer tips.

Varieer en kook op maat

Kook jij regelmatig te veel en moet je daardoor eten weggooien? Zonde! Als je een AH verspakket (4 personen) koopt, weet je zeker dat je alles gebruikt. Alleen of met z’n tweetjes? Vries wat over is in voor later. Er liggen al meer dan 35 verspakketten in je AH-winkel en in een aantal winkels zelfs meer dan 50.